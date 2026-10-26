박완수 경남지사, 민형배 전남광주시장과 첫 회동…"영호남 상생협력"

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우주항공과 해양 분야 협력 강화

남해안 지역 국가 성장 거점 육성

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남도와 전남광주통합시가 남해안 공동 번영을 위해 손을 잡았다.

경남도는 26일 여수세계섬박람회장에서 전남광주통합시와 남해안 상생발전과 공동번영을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 박완수 경남지사와 민형배 전남광주시장, 양 지역 기초단체 관계자 등이 참석했다.

박완수 경남지사(왼쪽)가 26일 여수세계섬박람회에서 민형배 전남광주통합특별시장과 체결한 남해안 상생발전과 공동 번영을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=경남도] 2026.10.26

양측은 남해안권 발전 특별법과 우주항공복합도시 건설 특별법의 조속한 제정을 위해 정부와 국회에 공동 건의하기로 했다. 공청회와 토론회 개최 등 입법 필요성을 알리는 활동에도 협력한다.

우주항공 분야에서는 기업 유치와 인재 양성, 연구개발 지원을 공동 추진한다. 해양 분야에서는 해양오염원 저감과 연안 생태계 복원 등 협력 과제를 발굴할 계획이다.

경남과 전남광주통합시는 우주항공·조선·에너지 등 주력산업과 해양·섬 자원을 연계해 남해안을 국가 성장 거점으로 육성한다는 구상이다. 양측은 산업과 관광, 해양자원을 연계한 공동사업도 추진할 방침이다.

박완수 지사는 협약식에서 남해안권 발전 특별법과 우주항공복합도시 건설 특별법 제정을 위해 양 지역이 힘을 모아야 한다고 말했다. 민형배 시장은 두 지역이 행정구역만 나뉘었을 뿐 공동 운명체라며 협력 확대 의지를 밝혔다.

박 지사는 협약식에 앞서 여수세계섬박람회 주행사장과 국제교류섬에 마련된 경남 공동홍보관을 둘러봤다. 경남도는 창원·통영·사천·거제시와 고성·남해·하동군 등 7개 연안 시군과 함께 박람회 기간 공동홍보관을 운영하고 있다.

2026 여수세계섬박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 9월 5일부터 11월 4일까지 여수 돌산 진모지구와 개도·금오도 등에서 열린다.

news2349@newspim.com