추미애 경기지사 "소방 대책 TF 가동…12월까지 종합대책 마련"

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 추미애 경기도지사가 부천 화재를 계기로 화재 예방부터 소방관 처우 개선까지 종합적으로 점검하는 전담 태스크포스(TF)를 가동하고 12월까지 종합대책을 마련하겠다고 26일 밝혔다.

추미애 경기도지사. [사진=경기도]

경기도에 따르면 추 지사는 26일 경기도청 북부청사에서 행정1부지사와 경제부지사, 소방재난본부장, 정책·정무수석, 각 실·국장 등 50여 명이 참석한 가운데 10월 월간회의를 열고 이같이 말했다.

추 지사는 회의에 앞서 부천 화재로 순직한 고 김진석 소방위에게 애도를 표하고 부상 소방공무원들의 빠른 회복을 기원했다.

이후 추 지사는 "이번 사고를 계기로 소방 현장의 안전 시스템과 근무환경, 처우 전반을 다시 살피고 근본적인 개선 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.

이어 "소방공무원 신분은 국가직으로 전환됐지만 재정 부담은 여전히 지방정부에 집중돼 있다"며 "소방 수요에 제대로 대응하고 소방관의 안전과 처우를 근본적으로 개선하려면 소방 재정에 대한 국가의 책임을 강화해야 한다"고 강조했다.

경기도는 전담 TF를 통해 부천 화재의 원인과 진압 과정을 조사하고 불법 위험물 시설과 인화성·폭발성 물질 관리의 사각지대를 점검할 계획이다.

또한 화재 현장의 위험성 판단 기준과 소방대원 투입·철수 절차, 현장 지휘체계, 안전관리 과정 등을 종합적으로 살핀다고 밝혔다.

소방관 근무환경과 처우에 대한 실태조사도 병행한다. TF는 27일부터 첫 회의를 열고 현장에서 적용할 수 있는 개선 과제를 발굴해 12월까지 종합대책을 마련할 예정이다.

이날 회의에서는 소나무재선충병 전담 TF의 추진 상황도 점검했다.

차성수 기후환경에너지국장은 위성사진 등 데이터 분석을 기반으로 방제대책을 마련하기 위한 1차 회의를 열었으며 가평군을 특별방제구역으로 지정했다고 보고했다. 경기도는 현재 강원도와 방제협의체 구성도 논의하고 있다.

추 지사는 관계 부처와 공무원들의 대응이 늦었다고 지적하며 신속한 방제를 주문했다.

그는 "북방하늘소가 활동하지 않는 지금이 재선충병 방제의 적기"라며 "11월 중순까지 보름 안에 조치하지 않으면 입산금지로 본격적인 입산 활동이 어려워질 수 있다"고 말했다.

이어 "다른 지역의 연구 결과와 전문가 의견을 활용해서라도 긴급하게 대응해 달라"고 당부했다.

한편 추 지사는 11월 3일부터 경기도의회 행정사무감사와 내년도 본예산 심의 등 주요 의회 일정이 시작되는 만큼 도의회와의 소통도 강화해야 한다며 "도의회의 지적과 제안에 귀를 기울이고 면밀히 검토해 도정에 잘 반영하도록 하자"고 말했다.

경기도는 이날 월간회의에서 도민과 직접 소통하는 도정 질의응답 프로그램 '도민의 시선에 답하다'를 처음 선보였다고 전했다.

류양훈 도정자문위원이 제기한 지방채 발행 확대와 재정위기 극복 방안에 대해 정두석 기획조정실장은 "지방채 발행규모를 확대하지 않더라도 내년에는 지방채 원리금 상환 부담이 커져 하루 4억 원 이상을 이자로 부담해야 하기 때문에 경기도 재정의 구조적 문제를 해결해결 할 수 있는 방안이 아니다"라고 말했다.

이날 회의에서는 꿈나무 기자단의 청소년 활동 공간 관련 질문에는 청소년문화의집과 휴카페가 소개됐다. 서울과 다른 지역으로 이동할 때 환승이 많고 시간이 오래 걸린다는 질문에는 GTX와 경기편하G버스 등 광역교통 대책이 제시됐다.

어린이도 안전하게 이용할 수 있는 자전거길 조성에 대해서는 대규모 순환형 자전거도로 건설은 현실적인 어려움이 있지만 어린이가 안심하고 이용할 수 있는 자전거길을 만들겠다는 답변이 나왔다.

추 지사는 도지사와 직접 만나 대화하고 싶다는 꿈나무 기자단의 요청에 "여러분들의 소망을 받아들이겠다"며 만남을 추진하겠다고 답했다.

이날 회의에서는 ▲2026년 풍수해 인명피해 제로 달성 방안 ▲대형 물류창고 화재 전수점검 및 재발 방지 대책 ▲인공지능(AI) 행정혁신 추진 현황 ▲청소년 '씨앗에서 나눔까지 성장 프로젝트' ▲소나무재선충병 대책 등이 논의됐다.

또 '도로 차선 시인성 향상을 위한 경기도형 시공 기준'을 마련한 경기도건설본부 도로건설과에 대한 도정 현안업무 추진 유공 포상도 진행됐다.

asj7376@newspim.com