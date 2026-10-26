사천시, '2026 사천에어쇼' 성료…우천에도 24.3만명 방문

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사천비행장 항공기 전시 진행

130개 기업 참여로 기술 홍보

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 우천 속에도 불구하고 2026 사천에어쇼에 24만3000명이 다녀갔다.

사천시는 지난 22일부터 25일까지 나흘간 사천비행장과 삼천포종합운동장 일원에서 열린 사천에어쇼를 마무리했다고 26일 밝혔다.

2026 사천에어쇼 우주항공 방위산업전에 전시된 경남형 미래항공기체(AAV)[사진=사천시]2026.10.26

날짜별 관람객은 22일 8만명, 23일 10만명, 24일 3만3000명, 25일 3만명으로 집계됐다. 개막일과 23일에는 비행공연이 정상적으로 열렸지만 24일과 25일에는 비가 내려 블랙이글스 공연과 항공기 시범·곡예비행이 취소됐다.

사천에어쇼 추진위원회는 안전을 고려해 주말 비행공연을 취소했다. 우주항공·방위산업 전시와 교육·체험 프로그램은 현장 여건에 따라 운영했다.

올해 행사는 항공기 관람 중심에서 산업 교류 기능을 강화하는 방향으로 확대됐다. 우주항공방위산업전에는 KAI, 한화에어로스페이스, LIG D&A, 현대로템 등 국내외 130개 기업과 기관이 참여했다. 참가 기업과 기관은 7200㎡ 규모의 전시관 3곳에서 관련 기술과 제품을 소개했다.

수출상담회와 기업 간 교류 프로그램도 진행됐다. 미국과 일본 등 17개국의 공군 지휘관 18명이 행사장을 찾았고 세계 공군 지휘관 회의와 KAI DAY 등이 열렸다. 수출상담 실적은 집계 중이다.

시민과 청소년을 대상으로 한 프로그램도 마련됐다. 대한민국 우주로버 챌린지, 전국 로켓 피치 경진대회, 종이비행기 대회, 모형항공기 대회가 열렸으며 항공기와 무장 장비 지상 전시, 시뮬레이션, 증강현실·가상현실 체험이 운영됐다.

시는 임시주차장과 셔틀버스, 임시 식당을 확대하고 교통 혼잡 구간에 일방통행을 적용했다. 다만 주말 강우로 관람객이 줄었고 일부 임시주차장과 행사장 주차장의 노면 상태로 이용에 불편이 발생했다.

박동식 시장은 "주말 비로 비행공연이 취소되고 관람객이 줄어 아쉬움이 있었지만 안전을 우선으로 전시와 교육·체험 프로그램을 운영했다"며 "우주항공과 방위산업의 현재와 가능성을 알리는 행사로 만들기 위해 노력했다"고 말했다.

m25322532@newspim.com