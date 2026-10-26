JB금융, 300억원 규모 AI 펀드 조성…사이퍼데이터에 첫 투자

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전북은행·광주은행·JB우리캐피탈 공동 출자

AI 보안 기술 확보해 그룹 AX 가속화

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = JB금융그룹이 최대 300억원 규모의 인공지능(AI) 전략투자 펀드를 조성하고 AI 보안기업에 첫 투자를 단행했다. 유망 AI 기업에 대한 투자를 실제 사업 협력으로 연결해 그룹의 AI 전환(AX)을 가속화한다는 구상이다.

JB금융그룹은 전북은행과 광주은행, JB우리캐피탈이 출자자로 참여한 '제이비신성장투자조합1호'를 결성하고 첫 투자처인 AI 보안기업 사이퍼데이터에 대한 투자를 완료했다고 26일 밝혔다. 펀드 운용은 계열사인 JB인베스트먼트가 맡는다.

JB금융지주 본점. [사진= JB금융지주]

이번 펀드는 JB금융그룹이 올해부터 본격 추진 중인 그룹 AX 전략의 일환이다. AI 기술을 단순히 도입하는 데 그치지 않고 유망 기업에 투자해 기술을 확보한 뒤 계열사 사업과 연계하는 구조를 구축하기 위해 마련됐다.

첫 투자 대상으로 AI 보안기업을 선정한 것은 AI를 활용한 사이버 공격 등 새로운 보안 위협에 선제적으로 대응하기 위해서다. JB금융그룹은 AI 기술 활용이 확대될수록 보안 역량 확보가 그룹 AX 추진의 필수 조건이 될 것으로 판단했다.

사이퍼데이터는 생성형 AI를 활용해 보안관제센터(SOC)의 경보 분석과 사고 대응을 자동화하는 AI 기반 탐지·대응(AIDR) 플랫폼을 개발하는 기업이다.

아마존과 메타에서 AI 보안 엔지니어링 및 개인정보 사고 대응을 총괄한 케빈 하 대표가 이끌고 있다. 구글·마이크로소프트·아마존 등이 참여하는 AI 보안 협의체 'CoSAI(Coalition for Secure AI)'의 회원사이기도 하다.

JB금융그룹은 사이퍼데이터와 협력해 AI 기반 보안관제 기술의 금융권 적용 가능성을 검토하고 관련 협력 체계를 구축할 계획이다. AI 활용 확대와 함께 보안 역량도 강화해 안정적인 AX 추진 기반을 마련한다는 방침이다.

향후 펀드를 통해 AI 모델과 응용 서비스, 데이터 분석 등 다양한 분야의 유망 기술기업에 대한 투자도 확대한다. 투자기업과 그룹 계열사 간 사업 협력을 연계해 투자 성과가 실제 업무 혁신과 사업 경쟁력 강화로 이어지는 선순환 구조를 만든다는 목표다.

김기홍 JB금융그룹 회장은 "이번 AI 펀드를 통해 성장 잠재력이 높은 AI 기업들과 함께 그룹 AX를 속도감 있게 추진하고, 기술 기업과 금융 그룹이 함께 성장하는 생태계를 만들어가겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com