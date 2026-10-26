거창군, 주민 참여형 마을만들기 성과 공유…'평범한 사람들의 위대한 이야기'

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다양한 주민 참여 프로그램 운영

공동체 활동 활성화 목표 설정

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 평범한 주민들이 일상에서 일궈온 마을공동체 활동 성과를 공유하는 자리를 마련했다.

거창군은 전날 신활력커뮤니티센터에서 주민과 마을활동가, 마을만들기 사업 완료지구 관계자 등이 참석한 가운데 '마을만들기 성과공유회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

지난 25일 경남 거창군 신활력커뮤니티센터에서 열린 거창군 마을만들기 성과공유회[사진=거창군] 2026.10.26

'평범한 사람들의 위대한 이야기'를 주제로 열린 이번 행사는 거창군 마을만들기지원센터가 올해 추진한 사업 성과를 돌아보고 주민과 활동가 간 교류를 위해 마련됐다.

행사는 북상 풍물패와 거창사랑장구팀의 공연으로 시작됐다. 이어 가조 지역 할머니들의 삶을 담은 이야기책을 소개하고 참석자들과 관련 내용을 나누는 시간이 진행됐다.

남상면 주민들은 색소폰 공연을 선보였다. 제13회 행복농촌만들기 콘테스트에서 입선한 남상면 주민들의 공연도 이어졌다.

행사장에는 로컬푸드 활성화를 위한 농부시장 이음이 마련됐다. 레크리에이션과 가조 할머니 북콘서트, 거창 토종씨앗 전시 등 주민 참여 프로그램도 운영됐다.

이홍기 군수는 "마을만들기는 주민들이 소통하고 협력하며 마을의 미래를 함께 만들어 가는 과정"이라며 "각 마을의 경험과 성과를 나누고 주민 주도의 공동체 활동을 활성화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이번 행사는 마을만들기 사업의 추진 성과를 공유하고 주민과 마을활동가가 교류하는 자리로 진행됐다. 공연과 전시, 북콘서트, 농부시장 등을 통해 마을공동체 활동의 사례와 지역 자원을 함께 소개했다.

yun0114@newspim.com