라이즈, 깊어지는 밤의 감성 담았다…신곡 '인섬니아' 공개

AI 핵심 요약beta
- 라이즈가 26일 신곡 ‘인섬니아’로 서정적 감성을 선보였다
- 신곡은 기타 중심 어쿠스틱 팝과 애절한 보컬을 담았다
- 라이즈는 29일까지 성수동에서 팬 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 라이즈(RIIZE)가 신곡 '인섬니아(Insomnia)'를 통해 서정적인 감성과 애절한 보컬을 선보였다.
'인섬니아'는 서정적인 기타 사운드를 중심으로 전개되는 어쿠스틱 팝 곡으로, 고요한듯 쓸쓸한 곡의 분위기에 담담하면서도 애절한 보컬이 더해져 있으며, 가사에는 밤이 깊어질수록 선명해지는 생각과 그로부터 가지를 뻗어가는 복잡한 감정을 차분하게 그려내 공감을 자아내고 있다.
'인섬니아' 뮤직비디오는 잠 못 이루는 이들의 이야기를 영화 같은 연출로 풀어냈다. 드라마 타이즈 형식으로 제작된 이번 뮤직비디오에서는 여섯 멤버가 각자의 캐릭터에 맞춰 선보이는 감정 연기도 감상할 수 있다.
라이즈는 신곡 발매를 기념해 오는 29일까지 서울 성수동 스페이스S50에서 팬 이벤트 '라이즈 인투 인섬니아'를 진행한다. 이번 이벤트는 무대와 토크, 전시, 체험 등 매일 다른 프로그램으로 구성된다. 오늘 오후 11시 열리는 이벤트 현장은 라이즈 공식 유튜브 채널을 통해 전 세계에 생중계된다.
moonddo00@newspim.com