'농지 전수조사 강행' 송미령 장관, 직권남용 고발당해

AI 핵심 요약beta
- 서민민생대책위원회는 25일 송미령 장관을 직권남용 등 혐의로 고발했다
- 농지 전수조사를 강행해 농업인 불안과 혼란을 키웠다고 주장했다
- 브라질산 계란 고가 수입으로 재정을 낭비했다며 배임 의혹도 제기했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 송미령 농림축산식품부(농식품부) 장관이 농지 전수조사를 강행해 농민들에게 혼란을 줬다는 이유로 경찰에 고발됐다.
26일 경찰에 따르면 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 전날 송 장관을 직권남용과 강요, 업무방해 혐의로 서울경찰청에 고발했다.
서민위는 "송 장관이 농업인들과 충분한 의견 수렴 없이 농지 전수조사를 강행해 농업인들의 불안감을 조성했다"고 주장했다.
서민위는 또 농식품부가 브라질산 계란을 비싸게 수입해 재정을 낭비했다는 의혹을 제기하며 송 장관을 업무상 배임 등의 혐의로 고발했다.
앞서 농식품부는 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 등에 따른 계란 수급 불안에 대비해 수입선을 다변화하는 조치로 브라질산 계란을 한 판에 약 3만9000원에 수입했다.
이는 미국산 계란 한 판 가격인 1만3671원이나 태국산 1만4928원, 덴마크산 2만2806원보다 크게 비싼 가격이다. 이에 따라 브라질산 계란을 수입하는 과정에서 예산을 낭비한 것 아니냐는 지적이 제기됐다.
yuniya@newspim.com