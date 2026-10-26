HD현대마린솔루션, 3분기 영업익 957억원…친환경·디지털 사업 성장

AI 핵심 요약beta
- HD현대마린솔루션이 26일 3분기 매출 6501억원을 기록했다
- 선박 부품·서비스와 벙커링 매출이 늘며 영업이익 957억원을 달성했다
- AM 사업은 7개 분기 연속 최대 매출을 경신하며 성장세를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AM 부문 7분기 연속 최대 매출…골텐스 인수·가스 연료 개조 사업 확대
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대마린솔루션이 선박 유지보수와 벙커링 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 매출 6500억원을 넘어섰다.
HD현대마린솔루션은 26일 공시를 통해 3분기 매출 6501억원, 영업이익 957억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 26.7%, 2.2% 증가한 수치다.
선박 부품 및 서비스(AM)와 친환경·디지털 솔루션 등 핵심사업 매출은 3565억원으로 지난해 같은 기간보다 18.4% 증가했다. 벙커링 사업 매출도 38.5% 늘어난 2936억원을 기록했다.
특히 AM 부문은 선박 유지보수 수요와 육상 발전설비 정비 매출 확대에 힘입어 2827억원의 매출을 올렸다. 전년 동기 대비 15.7% 증가하며 7개 분기 연속 역대 최대 매출을 경신했다.
친환경 솔루션 매출은 393억원으로 17.3% 늘었으며, 디지털 솔루션은 신조 선박 관련 발주 증가로 48.1% 성장한 345억원을 기록했다.
HD현대마린솔루션은 골텐스 인수를 통한 AM 사업 경쟁력 강화와 가스 연료 개조 사업 확대를 추진할 계획이다.
HD현대마린솔루션 관계자는 "불확실한 대외 환경 속에서도 핵심사업이 고르게 성장했다"며 "골텐스 인수를 계기로 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com