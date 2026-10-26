[내일날씨] 아침 최저 6도 '쌀쌀'…찬 바람에 체감온도 '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 27일 전국이 대체로 맑고 아침 최저기온이 6도까지 내려가겠다
- 오후부터 찬 공기가 유입돼 밤사이 기온이 크게 떨어지겠다
- 전국 대부분 지역에 강풍이 불고 미세먼지는 좋음 수준을 보이겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 27일은 아침 최저기온이 6도까지 내려가 쌀쌀하겠다. 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.
26일 기상청에 따르면 오는 27 전국이 대체로 맑은 가운데 오후부터 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 낮아지겠다. 밤부터는 기온이 큰 폭으로 떨어져 쌀쌀하겠다.
아침 최저기온은 6~15도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲수원 10도 ▲춘천 7도 ▲강릉 13도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 17도다.
낮 최고기온은 15~20도로 예상된다. ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 16도 ▲강릉 19도 ▲청주 17도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 19도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 동해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com