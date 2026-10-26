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'마이크로덕'에 액추에이터 공급 나선 로보티즈…"초기 수요 75만개"

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  • 로보티즈가 26일 마이크로덕에 액추에이터 공급 협약을 체결했다
  • 초기 공급 요청은 로봇 5만대분인 액추에이터 75만개 규모다
  • 로보티즈는 수요 확대에 맞춰 내년 생산능력 확충을 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폴렌 로보틱스와 공급 협약…마이크로덕 1대당 액추에이터 15개 탑재
초기 요청 물량 5만대 규모, 액추에이터 75만개 공급 수요
자체 휴머노이드 'AI 사피엔스' 구동 공개…우즈베키스탄 생산시설 확충

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 전문기업 '로보티즈'(ROBOTIS)가 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 언급으로 관심을 모은 소형 이족보행 로봇 '마이크로덕(Microduck)'에 액추에이터를 공급한다. 초기 공급 요청 규모는 로봇 5만대에 필요한 액추에이터 75만개로, 로보티즈는 수요 확대에 대비해 생산능력 확충을 추진하고 있다.

26일 서울 강서구 마곡동 로보티즈 본사에서는 김병수 로보티즈 대표와 글로벌 인공지능(AI) 기업 허깅페이스의 자회사 폴렌 로보틱스(Pollen Robotics)의 공동창업자 매튜 라페르가 참석한 가운데 마이크로덕 액추에이터 공급 협약식과 로봇 시연 행사가 열렸다. 양사는 마이크로덕 생산에 필요한 액추에이터의 안정적인 공급과 추가 기술 협력 방안을 논의했다.

이날 시연된 마이크로덕은 폴렌 로보틱스가 개발한 오리 모양의 소형 이족보행 로봇이다. 두 발로 걷는 동작을 구현하며, 관절 구동에는 로보티즈의 소형 액추에이터 '다이나믹셀 XL330' 15개가 탑재된다. 액추에이터는 모터와 감속기, 제어기 등을 결합해 전기적 신호를 실제 움직임으로 전환하는 장치다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 김병수 로보티즈 대표와 매튜 라페르 폴렌 로보틱스 공동창업자가 26일 서울 강서구 로보티즈 본사에서 마이크로덕 액추에이터 공급 계약식을 진행하고 있다. 2026.10.26 nylee54@newspim.com

마이크로덕은 당초 강화학습 연구용으로 개발됐으나, 폴렌 로보틱스는 일반 소비자 시장으로도 활용 범위를 확대하고 있다. 소형 로봇의 보행과 다양한 동작을 구현하면서 제품 가격을 낮춰 소비자의 접근성을 높이는 데 중점을 뒀다는 설명이다.

김병수 로보티즈 대표는 "마이크로덕 개발 과정에서 액추에이터를 공급하고 기계적 구조와 관련한 기술 협력을 진행했다"며 "제품 기획과 개발은 폴렌 로보틱스가 주도했으며, 로보티즈는 구동부품 공급과 기술 지원을 담당했다"고 말했다.

김 대표는 향후 협력 가능성에 대해서도 "현재 액추에이터 공급을 중심으로 협력하고 있지만, 자체 개발한 제어보드를 마이크로덕에 적용하는 방안도 논의할 수 있다"고 설명했다. 다만 제어보드의 실제 적용 여부는 아직 확정되지 않았다.

매튜 라페르 폴렌 로보틱스 공동창업자는 "다이나믹셀은 오랜 기간 사용해 온 제품으로, 소형 로봇에서도 안정적인 성능과 신뢰성을 확인했다"며 "기존 리치 미니(Reachy Mini)에 적용한 경험을 바탕으로 마이크로덕에도 채택했다"고 말했다. 이어 "액추에이터의 가격과 품질뿐 아니라 오랜 기간 구축된 개발 환경도 중요한 요소"라며 "기존 협력을 통해 축적한 경험이 마이크로덕의 부품 선정에도 영향을 미쳤다"고 설명했다.

◆ 마이크로덕 초기 요청 5만대분…내년 공급 확대 준비

폴렌 로보틱스가 최초 요청한 마이크로덕 공급 물량은 5만대 규모다. 로봇 한 대에 액추에이터 15개가 사용되는 만큼 전체 물량에 필요한 액추에이터는 75만개에 달한다.

로보티즈 관계자는 "폴렌 로보틱스가 최초로 요청한 마이크로덕 물량은 5만대"라며 "대당 액추에이터 15개가 탑재돼 총 75만개의 공급 수요가 발생하는 규모"라고 설명했다. 다만 실제 공급 물량과 납품 일정은 향후 발주 상황에 따라 달라질 수 있다.

마이크로덕의 주문도 증가하고 있다. 폴렌 로보틱스에 따르면 젠슨 황 CEO가 마이크로덕을 언급한 이후 3일 만에 약 1만대의 주문이 접수됐다. 폴렌 로보틱스는 제품의 디자인과 가격 경쟁력을 주문 증가의 주요 요인으로 꼽았다. 한국은 미국에 이어 주요 판매 시장 중 하나로, 회사가 중요하게 평가하는 상위 5개 국가에 포함된다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로보티즈 본사에서 진행된 마이크로덕 시연. 2026.10.26 nylee54@newspim.com

로보티즈는 증가하는 액추에이터 수요에 대응하기 위해 생산능력 확대를 추진하고 있다. 현재 기존 생산시설이 최대 수준으로 가동되고 있는 만큼 신규 물량을 공급하려면 생산 일정과 기존 주문 물량을 조정해야 하는 상황이다.

김 대표는 "현재 생산시설이 최대 가동 수준에 도달해 마이크로덕용 액추에이터를 추가 생산하려면 기존 주문 물량을 조정해야 한다"며 "이에 따라 올해 전체 매출에 미치는 영향은 제한적일 것"이라고 말했다. 이어 "신규 주문에 충분히 대응할 수 있는 시기는 생산능력이 확대되는 내년 2~4분기가 될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

그는 "기존 액추에이터 공급은 주로 기업 간 거래(B2B)로 이뤄져 고객사나 적용 제품을 공개하기 어려운 경우가 많았다"며 "마이크로덕은 일반 소비자에게도 알려진 제품인 만큼 로보티즈의 액추에이터가 실제 로봇에 적용되는 사례를 보여줄 수 있다"고 말했다.

◆ 자체 휴머노이드 'AI 사피엔스', 영상·텍스트 기반 로봇 동작 구현

이날 로보티즈 본사에서는 자체 개발한 휴머노이드 로봇 'AI 사피엔스'의 구동 모습도 공개됐다. AI 사피엔스는 음악에 맞춰 팔과 다리를 움직이며 춤을 추는 모습을 보였다. 회사 측은 인공지능(AI)을 활용해 사람의 움직임을 로봇에 적용하거나 새로운 동작을 생성하는 기술을 소개했다.

로보티즈 관계자는 "사람의 움직임이 담긴 영상에서 동작 데이터를 추출한 뒤 로봇의 관절 구조에 맞게 변환하는 리타기팅(Retargeting) 기술을 활용하고 있다"며 "거대언어모델(LLM)을 통해 텍스트 명령에 맞는 동작을 생성하거나 영상을 실시간으로 분석해 움직임을 따라 하는 방식도 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로보티즈 AI 사피엔스의 춤 동작 시연. 2026.10.26 nylee54@newspim.com

리타기팅은 사람과 로봇의 신체 구조 및 관절 움직임의 차이를 고려해 영상 속 동작을 로봇이 수행할 수 있도록 변환하는 기술이다. 이를 활용하면 사람의 움직임을 로봇에 적용하는 과정에서 관절 구조와 운동 범위의 차이를 반영할 수 있다.

영상 기반 동작 변환과 텍스트 명령을 통한 동작 생성은 로봇의 움직임을 구현하는 서로 다른 방식이다. 로보티즈는 이러한 기술을 자체 휴머노이드 플랫폼에 적용하는 연구개발을 진행하고 있다.

한편 로보티즈는 액추에이터 수요 증가에 대응하기 위해 해외 생산시설 확충을 추진하고 있다. 우즈베키스탄 공장은 올해 말까지 설비 구축을 진행하고 내년 상반기부터 가동할 계획이다. 우즈베키스탄에서는 마이크로덕에 탑재되는 소형 액추에이터와 달리 휴머노이드용 QDD(준직접구동) 액추에이터를 우선 생산할 예정이다.

nylee54@newspim.com

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삼성 페덱 vs KIA 네일, 1차전 선발 그대로 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성과 KIA가 오는 26일로 연기된 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서 선발을 그대로 예고했다.  [서울=뉴스핌] (좌측부터) 삼성 크리스 페덱과 KIA 제임스 네일이 오는 26일 플레이오프 1차전 선발로 나선다. [사진=삼성 라이온즈, KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com KBO는 25일 "지난 23일부터 내린 비는 이날 오후 12시 10분 현재에도 계속 내리고 있다. 일기예보상에도 저녁까지 비 예보가 있고, 비가 그치더라도 그라운드 정비에 약 1시간 정도 소요된다. 방수포를 걷어낸 후 다시 비가 내릴 경우 다음 날 경기 개최에 영향을 끼칠 우려가 있다"고 말했다. 이어 "따라서, 금일 경기는 우천 및 그라운드 사정, 선수단 및 관중 보호 차원에서 취소하고, 26일 오후 6시 30분에 개최 예정"이라고 덧붙였다. 해당 공지에 따라 삼성과 KIA의 PO 1차전은 오는 26일 오후 6시 30분으로 연기됐다. 삼성과 KIA는 연기된 PO 1차전 선발로 크리스 페덱과 제임스 네일을 그대로 예고했다. [서울=뉴스핌] 삼성 크리스 패덱이 25일 KIA와 플레이오프(PO·5전 3선승제)를 위해 정장을 차려입고 왔다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 당초 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-강민호(포수)-박승규(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)의 라인업을 예고했다. KIA는 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 이날 경기 취소 후 KIA 이범호 감독은 "타선은 지금 그대로 갈 생각이다. 상대성이 굉장히 중요한 것 같다"며 "내일(26일) 선수들의 컨디션을 확인해야겠지만, 아무래도 이 라인업이 가장 유리하지 않을까 싶다"고 밝혔다. 페덱은 시즌 중반 영입된 삼성 외국인 선수로, 올 시즌 13경기 7승 3패, 평균자책점 2.95를 기록했다. 올 시즌까지 미국 메이저리그(MLB) 마운드에서 공을 던졌던 페덱은 MLB 통산 132경기(119경기 선발) 32승 43패, 1홀드, 3세이브, 평균자책점 4.83을 기록했다. MLB 출신인 만큼 큰 기대를 모았던 페덱은 유독 KIA에는 2경기 2패, 평균자책점 5.25로 부진했다. 특히 KIA 김태군 상대로 3타수 2피안타(1피홈런) 6타점에 가장 약한 모습을 보였다. 이번 준플레이오프(준PO·5전 3선승제)에서 3경기 3안타(3홈런) 8타점 4득점을 기록한 김도영은 페덱 상대 타율 0.167, 6타수 1안타(1홈런) 2삼진 1타점 1득점을 냈다.  [서울=뉴스핌] KIA 제임스 네일이 오는 26일로 연기된 삼성과 2026 KBO리그 플레이오프(PO·5전 3선승제)에서 선발로 나선다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 네일은 KIA의 1선발 외국인으로 지난 2024시즌부터 마운드에서 굳건한 모습을 보여줬다. 네일은 올 시즌 31경기 13승 7패, 평균자책점 3.49를 기록했다. 삼성을 상대로는 4경기 2승, 평균자책점 3.24를 기록했다. 삼성 테이블세터를 이룬 김성윤이 네일 상대 타율 0.800, 10타수 8안타 2타점 2득점으로 극강의 모습을 보였다. 포수, 5번 타자로 예고된 강민호는 상대 타율 0.500, 4안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다. 삼성과 KIA는 지난 2024년 10월 21일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 1차전에서 삼성이 1-0으로 앞선 6회 무사 1, 2루 상황에서 우천으로 인한 서스펜디드가 선언됐다. 포스트시즌 사상 첫 서스펜디드 경기였다. 당시 삼성 원태인은 5이닝 무실점 투구를 보여줬고, 김헌곤의 선제 솔로포로 삼성이 리드를 잡았다. 하지만 이튿날은 날씨와 그라운드 사정으로 경기가 진행되지 못했다. 결국 23일 재개된 경기에서 삼성은 무사 1, 2루 기회를 살리지 못했고, KIA에 1-5로 역전패를 당했다. [서울=뉴스핌] 플레이오프 1차전이 열리기로 예정된 대구 삼성라이온즈파크 그라운드가 비로 젖었다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.10.25 willowdy@newspim.com 바로 이어 열린 2차전에서 분위기를 가져간 KIA는 8-3으로 승리를 챙겼다. 삼성은 3차전에서야 첫 승을 챙기긴 했지만, 이미 분위기를 내준 상태로 1승 4패로 KS를 마무리했다. 10년 만의 우승을 코앞에서 놓쳤다. 이번엔 가을 태풍이 삼성과 KIA의 PO 1차전 25일 경기를 허락하지 않았다. 이번 비가 양 팀에 어떻게 작용할지도 눈길을 끈다.  willowdy@newspim.com 2026-10-25 14:44
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李대통령 취임 1주년 연설문집 발간 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 청와대가 이재명 대통령 취임 이후 1년간의 연설과 주요 메시지를 종합한 '이재명 대통령 연설문집' 제1권을 발간했다고 25일 밝혔다. 총 386쪽 분량의 이번 연설문집에는 이 대통령의 국정 운영 철학과 주요 정책 기조가 담긴 각종 공식 행사 연설문은 물론, 국민과 소통해 온 SNS 메시지까지 폭넓게 수록됐다. 이재명 대통령 [사진=청와대] 구체적으로는 지난해 6월 4일 열린 대통령 취임 선서문부터 올해 5월 30일 지방선거 참여를 독려하는 SNS 메시지에 이르기까지 지난 1년 동안 발신된 주요 메시지가 망라됐다. 책의 권두에는 국정 운영의 결정적 순간들을 담은 화보 사진이 함께 실렸다. 연설문집은 온·오프라인을 통해 국민 누구나 접할 수 있도록 무료로 배포된다. 실물 책자는 입법·사법·행정부 및 지방자치단체, 공공기관, 주요 국공립·대학 도서관 등에 배포될 예정이다. 온라인 전자책(e-Book)은 청와대 홈페이지를 비롯해 정부 정책브리핑, 정책주간지 'K-공감' 웹사이트, 그리고 시중 주요 온라인 서점(교보문고·예스24·알라딘·구글북스·애플i북스·리디북스·밀리의 서재 등)에서 무료로 다운로드할 수 있다. 특히 이번 전자책에는 디지털 편의성을 강화해 연설 당시의 생중계 영상 링크를 바로 연결해 볼 수 있도록 구성했다. 아울러 노인과 장애인 등 정보 취약계층을 배려해 음성 변환용 코드를 탑재하는 등 접근성을 대폭 높였다. yjlee@newspim.com 2026-10-25 16:11

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