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럭셔리·초대형·다이닝… 백화점 3사, 식품관 고급화 '3색 승부수'

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AI 핵심 요약

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  • 롯데·신세계·현대백화점이 26일 식품관 고급화 경쟁을 확대했다
  • 3사 상반기 식음료 매출은 전체 매출보다 높은 성장률을 기록했다
  • 롯데는 잠실점, 신세계는 강남점, 현대는 주요 점포를 개편했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

롯데 잠실점 3400평 전면 새단장 착수
신세계·현대도 프리미엄 미식 공간 강화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데·신세계·현대백화점 등 백화점 3사가 식품관을 앞세운 고객 유치 경쟁에 속도를 내고 있다. 3사는 유명 맛집과 디저트 브랜드를 유치하는 데 그치지 않고 프리미엄 식재료와 일상 장보기까지 영역을 넓히며 주요 점포의 식품관을 잇달아 고급화하고 있다. 특히 명품·패션보다 구매 주기가 짧은 식품을 통해 고객의 방문 빈도를 높이는 동시에 고급 다이닝과 차별화된 식료품으로 소비 수요를 확보하는 데 주력하고 있다. 식품관의 경쟁력이 고객의 반복 방문뿐 아니라 점포 전체의 매출 확대로 이어질 수 있다는 점에서 백화점 3사의 고급화 경쟁도 한층 치열해지고 있다.

26일 유통업계에 따르면 올해 상반기 롯데·신세계·현대백화점의 식음료(F&B) 매출은 전년 동기 대비 각각 20%, 29.1%, 22.8% 증가했다. 같은 기간 전체 매출 증가율인 15%, 23.6%, 20.7%를 모두 웃도는 수준으로, 3사는 식음료 부문의 성장세를 바탕으로 주요 점포의 식품관 투자와 공간 재편에 나서고 있다.

[AI 이미지=김정인 기자]

◆ 롯데, 잠실점 3400평 새단장…식품관 고급화 확대

롯데백화점은 이날 잠실점 본관 지하 1층 식품관의 전면 리뉴얼에 착수했다. 지난 2017년 이후 약 10년 만에 진행하는 대규모 개편으로, 2028년 상반기까지 3400평 규모의 럭셔리 미식 전문관을 조성할 계획이다. 이번 사업은 잠실점 본관 전체 리뉴얼의 첫 프로젝트로, 고급 다이닝과 프리미엄 장보기 기능을 결합하는 데 초점을 맞췄다.

새 식품관은 현장에서 음식을 즐기는 '이츠(EATS)'와 식재료 등을 구매하는 '바이(BUY)' 공간으로 나뉜다. 이츠에는 세계 각국의 미식 브랜드를 유치하고 바이에는 고급 한우와 과일 등을 판매하는 프리미엄 슈퍼와 간편식, 식품 선물 공간 등을 마련한다. 롯데백화점은 2027년 디저트 전문관과 프리미엄 슈퍼를 먼저 선보인 뒤 2028년 식음 공간을 완성할 예정이다.

롯데백화점 인천점 푸드에비뉴 전경. [사진=롯데백화점]

앞서 롯데백화점은 2023년 인천점에 3500평 규모의 '푸드에비뉴'를 선보이며 식품관 고급화에 나섰다. 올해에는 노원점에 프리미엄 식료품점 '레피세리'를 도입해 신선식품과 반찬 등 일상 장보기 기능을 강화했다. 노원점은 리뉴얼 이후인 4~7월 식품관 매출이 전년 동기 대비 20% 증가했다.

◆ 신세계, 6000평 미식 공간…장보기까지 전문화

신세계백화점은 강남점 식품관을 약 6000평 규모로 확대하며 미식 공간의 전문화를 추진해 왔다. 2024년 디저트 전문관 '스위트파크'와 고급 다이닝 공간 '하우스오브신세계'를 선보인 데 이어 지난해에는 프리미엄 슈퍼 '신세계마켓'과 델리 전문관을 차례로 개장했다.

특히 약 600평 규모의 신세계마켓은 고급 신선식품과 가정식 등을 판매하면서 식재료 손질과 쌀 도정 등 맞춤형 서비스를 제공한다. 유명 맛집과 디저트 중심의 미식 공간을 넘어 일상적인 식료품 구매에서도 차별화된 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

신세계백화점 강남점 식품관 '신세계 마켓'. [사진=신세계백화점 제공]

고객 유입 효과도 나타나고 있다. 신세계백화점에 따르면 지난해 8월부터 올해 7월까지 강남점 식품관의 누적 구매 고객은 1000만명을 기록했다. 올해 상반기 신세계백화점 전체 식품관 구매객 수도 전년 동기 대비 11% 증가한 2400만명으로 집계됐으며, 신규 고객 비중은 30%에 달했다.

◆ 현대, 다이닝 콘텐츠 강화…점포별 차별화

현대백화점도 주요 점포의 식품관과 다이닝 공간을 고급화하며 고객 유치에 나서고 있다. 지난 8월 무역센터점 10층을 다이닝과 라이프스타일을 결합한 공간으로 새단장했다. 약 246평 규모의 복합 휴식 공간 '에피원(EP.1)'을 중심으로 레스토랑과 카페 등을 배치해 고객이 쇼핑과 식사를 함께 즐길 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 서울 강남구 현대백화점 무역센터점 그로서리 코너. 2026.10.26 kji01@newspim.com

앞서 2023년에는 압구정본점 식품관을 18년 만에 개편하고 28개 미식 브랜드가 입점한 프리미엄 다이닝 공간 '가스트로 테이블'을 도입했다. 더현대 서울에서도 인기 식음료 브랜드를 팝업스토어로 선보인 뒤 정식 매장으로 유치하는 등 점포별 상권과 고객 특성에 맞춰 외식 콘텐츠를 강화하고 있다.

업계 관계자는 "백화점 입장에서 명품이나 의류는 고객이 필요할 때 사는 상품이지만 식품은 일상적으로 구매할 수밖에 없는 품목"이라며 "과거에는 유명 맛집을 들여와 고객을 한 번이라도 더 방문하게 하는 데 집중했다면 이제는 고급 식재료와 장보기 수요까지 확보해 고객이 꾸준히 찾도록 하는 게 중요해졌다"고 말했다. 

kji01@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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