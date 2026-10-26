남해군민, 내년 예산 경제·일자리 확대 요구…청년 지원 41% 차지

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2027 예산 설문조사 결과 발표

소상공인 지원과 창업 강화 필요

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군민들이 2027년도 예산에서 경제와 일자리 분야에 투자 확대를 원하고 있는 나타났다.

남해군은 '2027년도 남해군 예산편성에 바란다' 설문조사 결과를 26일 발표했다. 이번 조사는 지난달 21일부터 10월 21일까지 주민e참여 홈페이지에서 진행됐으며 군민 155명이 참여했다.

설문은 재정 운용 평가와 분야별 투자 우선순위, 중장기 재정 운용 방향 등 29개 문항으로 구성됐다.

경남 남해군이 '2027년도 남해군 예산편성에 바란다' 설문조사 결과, 군민들이 내년도 예산에서 확대가 가장 필요한 분야로 '경제·일자리'를 꼽았다. 사진은 경남 남해군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.10.26

2027년도 예산에서 확대가 필요한 분야로는 경제·일자리가 25%로 가장 높은 비율을 차지했다. 복지·보육·돌봄, 농·림·수산업, 안전·재난·소방은 각각 10%로 뒤를 이었다. 향후 5년간 중점적으로 추진해야 할 분야에서도 경제·일자리가 24%로 가장 많았다.

경제·일자리 분야의 세부 투자 항목에서는 전통시장과 골목상권 활성화를 위한 소상공인 지원이 28%로 가장 높았다. 창업 지원 강화는 20%로 나타났다. 농·림·수산 분야에서는 농림수산물 판로 개척과 가격 안정이 30%로 가장 큰 비중을 차지했다.

예산을 집중 편성해야 할 계층으로는 청년이 41%로 가장 많았다. 중·장년층은 26%, 영유아·아동·청소년은 20%로 조사됐다.

군정 성과 분야로는 복지·보육·돌봄이 25%로 가장 높은 평가를 받았다. 관광은 17%, 문화·체육은 12%였다. 2026년도 재정 운용에 대해서는 응답자의 50%가 '잘 이루어졌다'고 평가했으며 '보통이다'를 포함한 긍정·중립 응답은 80%였다.

향후 재정 운용 방향으로는 유사·중복사업 조정과 재정건전성 유지·채무 관리가 각각 25%로 가장 높았다. 주민참여예산제도에 대한 인지도는 81%였고, 응답자의 75%는 제도를 확대하거나 현행대로 유지해야 한다고 답했다.

군은 설문 결과를 2027년도 본예산 편성과 중기 재정 운용 방향을 정하는 기초자료로 활용할 계획이다. 청년 지원과 지역경제 활성화, 소상공인 경영 지원, 농림수산물 유통·판로 확대 등을 중심으로 예산 반영 여부를 검토한다.

m25322532@newspim.com