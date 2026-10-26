부산해경, 남미 마약 5.4t 운반한 80대 남성 22년 만에 송환

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 남미에서 마약 운반한 혐의를 받고 있는 80대 남성이 22년 만에 국내로 송환된다.

부산해양경찰서는 경찰청과 공조해 인터폴 적색수배 대상인 A(80대)씨를 가나 당국의 강제추방 절차를 거쳐 국내로 송환했다고 26일 밝혔다.

부산해양경찰서가 2002년부터 2004년까지 남미 공해상에서 마약밀매조직의 마약류를 운반한 혐의를 받고 있는 A(80대)씨를 입감하고 있다.[사진=부산해양경찰서] 2026.10.26

A씨는 지난 2002년부터 2004년까지 원양어선 B호의 관리·감독 책임자로 승선해 남미 공해상에서 마약밀매조직의 마약류를 모두 5차례 운반한 혐의를 받고 있다.

운반한 마약류는 코카인으로 추정되며, 규모는 5385㎏이다. 경찰은 이를 시가 약 4조8000억원 상당으로 보고 있다.

A씨는 당시 B호에 함께 승선했던 공범들이 사법 처리를 받자 아프리카 가나로 도피한 것으로 확인됐다. 이후 2004년 무렵부터 현지에서 불법체류자 신분으로 장기간 도피 생활을 이어갔다.

부산해경은 A씨에 대해 인터폴 적색수배를 요청하고 추적을 계속했다. 경찰청은 가나 경찰과 정보를 공유하며 공조수사를 벌여 A씨의 현지 소재를 확인했다.

주가나 한국대사관의 협조를 받은 가나 경찰은 불법체류 혐의로 A씨를 검거했다. 가나 당국은 강제추방 절차를 진행한 뒤 지난 20일 A씨를 국내로 송환했다.

부산해경은 A씨의 신병을 인수해 유치장에 입감했다. 앞으로 마약류 운반 경위와 운반 대가 수수 내역, 마약밀매조직과의 연관성 등을 조사할 예정이다.

news2349@newspim.com