부산시, 고유한 맛 국제 관광 자원 육성…27일 '2026 글로벌 미식 포럼'

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부산 미식의 미래 총 4개 세션

부산 대표 로컬식품 홍보 부스

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 고유한 맛을 국제 관광 자원으로 육성하는 방안을 모색한다.

부산시는 부산관광공사와 27일 오전 10시30분 해운대구 파크 하얏트 부산에서 '2026 글로벌 미식 포럼'을 개최한다고 26일 밝혔다.

2026 글로벌 미식 포럼 포스터[사진=부산시] 2026.10.26

올해 두 번째 열리는 포럼의 주제는 '미식의 대전환: 왜 로컬인가'다. 국내외 미식 전문가와 셰프, 관광·외식업계 관계자, 부산 지역 조리학과 학생 등 200여 명이 참석한다.

포럼은 기조 세션, 해외 사례 발표, 부산 미식 자산 조명, 부산 미식의 미래 등 4개 세션으로 진행된다.

기조 세션에서는 박홍인 월간 바앤다이닝 편집장이 '글로벌 미식 시장에서 바라보는 부산의 미식'을 주제로 발표한다. 프랑스 미식 전문가 니콜라스 샤트니에는 세계 미식 중심의 이동을, 양광 아시아 베스트 50 레스토랑 아카데미 중국 지역 부위원장은 중국 지역 요리의 부상을 다룬다.

임정식 정식당 셰프, 강민구 밍글스 셰프, 가간 아난드 셰프, 요시히로 나리사와 셰프 등은 '정점에서 발견한 로컬의 가치'를 주제로 경험을 공유한다.

해외 사례 발표에는 광저우, 타이중, 페낭, 후쿠오카 등 아시아 4개 도시의 셰프들이 참여한다. 이들은 지역의 맛을 세계에 알리는 과정에서 겪은 과제와 대응 경험을 소개한다.

부산 미식 자산 조명 세션에서는 용태순 캐치테이블 대표가 '데이터로 읽는 부산 미식의 현재'를 발표한다. 이규진 램지 셰프, 김지혜 피오또 셰프, 박상현 부산 식문화 칼럼니스트는 부산의 미식 자산과 해외 시장에서의 가능성을 논의한다.

미식관광의 발전 방향을 다루는 마지막 세션에서는 지역 셰프와 미식 관계자들이 부산 미식의 미래를 논의한다. 청중 질의응답도 이어진다.

행사장에서는 부산 식재료와 식문화를 담은 로컬 식품을 소개하는 '미식 스테이션'이 운영된다. 덕화명란, 씨드, 삼진어묵, 소미노, 기장발효주식회사가 명란과 미역, 어묵, 발효식품, 주류 등을 선보인다.

국내외 미식 전문가와 셰프 간 교류를 위한 갈라 디너도 마련된다. 부산 지역 외식업체들이 로컬 식재료를 활용해 개발한 메뉴를 오픈형 스탠딩 방식으로 제공한다.

시는 28일 해외 미식 관계자를 대상으로 범어사와 금정산성 막걸리 양조장을 둘러보는 팸투어도 진행한다. 참가자들은 전통 장과 사찰음식을 체험하고 부산 전통주의 가치와 문화를 살펴볼 예정이다.

시는 이번 행사를 계기로 지역 미식자원을 해외에 알리고 미식관광 콘텐츠 개발과 국제 교류를 확대할 계획이다.

나윤빈 관광콘텐츠산업국장은 "부산의 지역 식재료와 식문화가 세계 미식 흐름 속에서 경쟁력을 가질 수 있도록 관광업계와 협력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com