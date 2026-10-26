부산시, 칭다오서 부산기업 수출 판로 확대…'비즈니스위크' 개최

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19개 기업, 조선·수산 분야 참여

수출 확대 및 협력 관계 강화 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 기업들이 조선기자재와 수산 분야를 앞세워 중국 칭다오 시장에 도전장을 내민다.

부산시는 26일부터 30일까지 닷새간 중국 칭다오에서 '2026 부산-칭다오 비즈니스위크'를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사에는 지역 중소기업 18개사와 중견기업 1개사 등 19개사가 참여한다.

부산시가 26일부터 30일까지 5일간 중국 칭다오에서 지역기업의 중국 시장 진출 확대와 양 도시 간 경제협력 강화를 위한 2026 부산–칭다오 비즈니스위크를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

행사는 친환경 조선기자재 무역사절단 파견, 중국 국제어업박람회 참가, 수산기업 교류회 등으로 구성된다. 부산과 칭다오는 2012년 경제협력 파트너십을 체결한 뒤 조선·수산 등 해양산업을 중심으로 교류를 이어오고 있다.

26일부터 28일까지 사흘간 칭다오 하이얼 인터컨티넨탈 호텔에서는 친환경 조선기자재 무역사절단의 수출 상담회가 열린다. 참가기업들은 현지 조선소와 선박기자재 구매기업을 대상으로 일대일 상담을 진행한다.

상담 품목은 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진선용 기자재, 초저온 밸브, 선박용 전기·제어장치 등이다. 부산시는 칭다오무역관과 함께 현지 바이어를 발굴하고 참가기업과의 상담을 주선한다.

참가기업들은 현지 조선소를 방문하고 구매 담당자들과 만나 중국 조선산업 공급망 진입 가능성도 확인할 예정이다.

수산 분야에서는 28일부터 30일까지 칭다오 홍다오 국제컨벤션센터에서 열리는 제29회 중국 국제어업박람회에 지역기업 8개사가 참가한다. 이 박람회는 오는 28일부터 30일까지 칭다오에서 열리는 국제 수산 전문 전시회다.

시는 올해 한·중 수산물 위생·검역 협상 타결로 중국 수출 여건이 개선된 점을 고려해 수산기업의 박람회 참가를 새로 지원한다. 협상 대상에는 그동안 수출 이력이 없었던 자연산 수산물 전반에 대한 수출검역이 포함됐다.

28일 오후에는 부산-칭다오 수산기업 교류회가 열린다. 행사에는 부산 수산기업 8개사와 중국 수산 관련 기관·협회·기업, 칭다오시 관계자 등 100여 명이 참석할 예정이다.

교류회에서는 중국 시장 진출에 필요한 인증·인허가 제도와 규제 동향을 소개한다. 부산 기업 2개사는 제품과 기업 현황을 발표하고 현지 기관·기업과 협력 방안을 논의한다.

시는 칭다오해양어업협회, 칭다오 중국국제무역촉진위원회(CCPIT), 한국수협 칭다오대표처 등과 협력해 수산기업의 유통망 확보와 거래처 발굴을 지원할 계획이다.

김기환 경제정책실장은 "부산과 칭다오는 해양·항만·수산 분야에서 공통 기반을 가진 협력 도시"라며 "이번 행사를 지역기업의 수출 확대와 양 도시 경제협력 강화로 연결하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com