부산시, 해외 마이스 바이어 초청 팸투어…"인센티브 행사 유치"

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마이스 얼라이언스와 협력 방안 논의

해외 바이어와 접점 확대 계획 수립

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해외 마이스 관계자를 대상으로 국제회의·기업 인센티브 행사 유치에 나섰다.

부산시는 부산관광공사와 함께 26일부터 27일까지 이틀간 해운대 국제회의 복합지구와 지역 특화 명소에서 해외 마이스 바이어 초청 팸투어 '밋 인 부산'을 진행한다고 밝혔다.

부산시가 부산관광공사와 함께 27일까지 해운대 국제회의 복합지구 내 집적시설과 이색 지역명소(유니크베뉴) 등에서 해외 유력 마이스(MICE) 바이어 초청 팸투어 MEET IN BUSAN을 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 팸투어에는 태국, 중국, 인도네시아, 싱가포르, 홍콩, 대만, 베트남, 말레이시아, 필리핀 등 9개 국가·지역의 마이스 바이어 20여 명이 참가한다. 국제회의 전문기획사와 협회 관계자, 기업 인센티브 여행을 담당하는 여행사 관계자 등이다.

부산 마이스 얼라이언스 회원사를 비롯한 국내 업계 관계자 60여 명도 행사에 참여한다. 참가자들은 해운대 국제회의 복합지구의 회의·숙박 시설과 부산의 이색 지역명소를 둘러보며 행사 개최지로서 부산의 경쟁력을 확인한다.

부산시는 26일 낮 12시 웨스틴조선 부산에서 환영 오찬과 도시 홍보 설명회를 개최한다. 설명회에서는 해운대 국제회의 복합지구를 비롯한 부산의 마이스 인프라와 주요 행사 콘텐츠를 소개하고 해외 바이어와 지역 업계 간 협력 방안을 논의한다.

시는 이번 행사를 통해 해외 바이어와 부산 마이스 업계 간 접점을 넓히고 국제회의와 기업 인센티브 행사 유치로 연결한다는 계획이다.

시는 올해 독일에서 열린 마이스 전문 전시회 아이멕스(IMEX)에 참가하고 중국 베이징에서 부산 단독 마이스 로드쇼를 개최하는 등 해외 마케팅을 이어왔다. 2026 직접판매세계대회(WFDSA)에서도 부산 홍보관을 운영하며 글로벌 기업과 마이스 관계자들에게 부산을 알린다.

오는 11월 서울에서 열리는 코리아 마이스 엑스포에도 참가해 국내외 바이어와의 교류를 확대할 예정이다. 이번 팸투어 참가자들과의 후속 협의를 통해 실제 행사 유치로 이어지도록 한다는 방침이다.

ndh4000@newspim.com