부산시 '해양모빌리티·안전 엑스포' 개막…미래 해양 기술 대거 공개

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 해양수산부가 26일부터 사흘간 해양엑스포를 개최했다
- 자율운항·무인 선박과 수소·친환경 선박 기술을 선보인다
- 해양 안전기술 전시와 시민 체험·수출 상담회도 진행한다
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시민 참여 해양 안전 프로그램
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 무인 선박부터 수소 선박까지 바다를 바꿀 미래 기술이 한자리에 모인다.
부산시와 해양수산부는 26일부터 28일까지 사흘간 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 '2026 대한민국 해양모빌리티·안전 엑스포'를 개최한다고 밝혔다.
올해로 9회째를 맞는 이번 행사는 '하나의 바다, 하나의 안전'을 주제로 자율운항과 무인 모빌리티, 친환경 선박, 해양 안전 기술을 소개한다. 부산시와 해양수산부가 공동 주최하고 한국선박관리산업협회 등이 주관한다.
전시장은 자율운항·무인모빌리티 기술관, 친환경 모빌리티·탄소중립관, 해양첨단안전·AI 재난대응관, 비즈니스관으로 구성된다.
자율운항·무인모빌리티 기술관에서는 항해 시뮬레이터와 자율운항 선박 연구 정보, 해양 사이버보안 기술, 인명 탐색용 수상 드론 등을 선보인다. 친환경 모빌리티·탄소중립관에는 저탄소 선박과 수소 선박, 선박용 연료전지 기술이 전시된다.
해양첨단안전·AI 재난대응관에서는 해양 기상정보, 안전해 애플리케이션, 해양 통신장비, 사물인터넷 네트워크, 선박검사 관련 기술을 소개한다. 비즈니스관에서는 해양 관측 정보와 빅데이터 분석, 인공지능 솔루션을 다룬다.
참여 기업의 판로 확대를 위한 수출 상담회와 기술·제품 설명회도 열린다.
부산항 북항 친수공원에서는 시민과 가족 단위 방문객을 위한 해양 안전 체험 프로그램이 진행된다. 구명조끼 OOTD 런웨이, 심폐소생술 교육, 선박 조종 시뮬레이션, 해양 가상현실 체험, 구명설비 안전교육 등이 마련된다.
행사장에서는 기념품과 경품도 제공한다. 이번 엑스포는 2026 세계 해사의 날 기념행사와 한국 해사주간과도 연계해 열린다.
ndh4000@newspim.com