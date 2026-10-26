창원시, 문화다양성 퍼레이드 성황…이주민과 시민의 화합

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16개국 19개 팀의 전통문화 소개

시민과 이주민 간 소통·교류 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원 도심에서 이주민과 시민들이 함께 퍼레이드가 눈길을 끌었다.

창원시는 지난 25일 창원 중앙대로 일원에서 제21회 문화다양성축제 MAMF(맘프) 2026의 대표 프로그램인 문화다양성 퍼레이드를 개최했다고 26일 밝혔다.

25일 오후 3시 30분 경남 창원 중앙대로 일원에서 제21회 문화다양성축제 MAMF(맘프)2026의 대표 프로그램인 문화다양성 퍼레이드[사진=창원시] 2026.10.26

퍼레이드에는 주빈국 우즈베키스탄을 비롯해 16개국 19개 팀이 참여했다. 참가자들은 각국의 전통의상과 음악, 춤을 선보이며 행진했다.

행진은 경남도교육청 앞에서 출발해 시청 방면으로 이어졌다. 이후 최윤덕 장군상 앞에서 방향을 바꿔 용지문화공원 메인무대까지 진행됐다. 해군국악대와 한국예술종합학교 등 국내 참가팀도 각국 교민회와 공연단에 합류했다.

올해 퍼레이드는 지난해보다 행진 구간을 넓혔다. 주요 공연이 진행되는 퍼포먼스존은 성산아트홀 사거리에서 최윤덕 장군상 앞으로 옮겼다. 각국 전통 방식으로 꾸민 차량과 대형 상징물도 새롭게 선보였다.

문화다양성 퍼레이드는 각국 교민회와 참가팀이 기획과 준비, 공연에 직접 참여하는 행사다. 이주민이 자신의 문화를 소개하고 시민이 다른 문화를 접하는 방식으로 축제가 진행됐다.

강기윤 시장은 "퍼레이드에는 고향 문화에 대한 자부심과 이웃과 함께하려는 마음이 담겨 있다"며 "다양한 문화가 존중받고 시민과 외국인 주민이 함께하는 창원을 만들겠다"고 말했다.

MAMF 2026은 '스물하나, 하나의 세상'을 슬로건으로 23일부터 25일까지 용지문화공원과 성산아트홀, 창원 중앙대로 일원에서 열렸다.

주빈국 특별문화공연과 대한민국이주민가요제, 세계문화 체험행사 등이 진행됐으며 마지막 날 퍼레이드 시상식과 월드뮤직콘서트를 끝으로 일정을 마쳤다.

news2349@newspim.com