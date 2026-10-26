[오늘날씨] 태풍 '참피' 영향에 남부·제주 오전까지 비

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아침 최저 11~18도·낮 최고 19~25도

태풍 '참피' 서귀포 남남동쪽 220㎞ 해상…오후 온대저기압 변질 전망

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 26일은 제30호 태풍 '참피' 영향으로 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 구름이 많아지겠다. 강원산지와 전남남해안·대구·경북남동내륙은 새벽까지, 경남내륙과 경북남부동해안·제주도는 아침까지, 부산·울산·경남남해안은 오전까지 곳에 따라 비가 내리겠다.

월요일인 26일은 제30호 태풍 '참피' 영향으로 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 사진은 서울 종로구 세종대로 사거리에서 외투를 입은 시민들이 이동하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 강원산지 5~10㎜, 광주·전남 5~20㎜, 부산·울산·경남남해안 10~40㎜, 경북동해안·북동산지 5~30㎜, 경남내륙 5~20㎜, 대구·경북남부내륙 5㎜ 미만, 제주도 20~60㎜다.

제30호 태풍 '참피'는 이날 오전 3시 서귀포 남남동쪽 약 220㎞ 부근 해상에 위치할 것으로 예보됐다. 이후 일본 방향으로 이동해 이날 오후 3시쯤 온대저기압으로 변질될 전망이다.

아침 최저기온은 11~18도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 12도 ▲강릉 13도 ▲청주 14도 ▲대전 13도 ▲전주 15도 ▲광주 16도 ▲대구 15도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 ▲제주 20도다.

낮 최고기온은 19~25도로 예상된다. ▲서울 21도 ▲인천 20도 ▲수원 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 20도 ▲청주 23도 ▲대전 23도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 23도다.

바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m, 동해 앞바다에서 1.0~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전과 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com