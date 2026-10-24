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창원시, '제21회 문화다양성축제 맘프' 개막…"다른 문화가 하나의 세계 이룬다"

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  • 제21회 맘프2026이 23일 창원 용지문화공원에서 개막했다
  • 22개국과 10개 대사관이 참여해 전통문화 공연을 선보였다
  • 축제는 25일까지 퍼레이드와 문화체험 행사로 이어진다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

22개국 10개 주한 대사관 참석
이주민가요제 및 퍼레이드 등

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "문화는 달라도 마음은 하나"

국내 최대 규모의 제21회 문화다양성축제 MAMF(맘프) 2026이 지난 23일 오후 6시30분 경남 창원시 용지문화공원에서 개막했다. 축제는 25일까지 용지문화공원과 성산아트홀, 창원 중앙대로 일원에서 열린다.

개막식에는 강기윤 창원시장과 박일웅 경남도 행정부지사, 이해련 창원시의회 의장, 알리셰르 압두살로모프 주한 우즈베키스탄 대사, 각국 외교사절 등이 참석했다.

강기윤 경남 창원시장이 23일 오후 6시 30분 용지문화공원 메인무대에서 열린 '제21회 문화다양성축제 MAMF(맘프)2026' 개막식에서 인사말을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.10.24

행사는 '모두' 합창단 공연을 시작으로 개회 선언, 환영사와 축사, 개막 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 참석자들은 서로 다른 문화가 하나의 세계를 이룬다는 올해 축제 메시지를 퍼포먼스에 담았다.

개막식에 앞서 성산아트홀에서는 주빈국 우즈베키스탄 특별문화공연이 열렸다. 우즈베키스탄 국립예술단을 비롯한 해외 초청 공연단은 각국의 전통과 문화를 소개했다.

용지문화공원에서는 밴드 엔플라잉의 축하공연도 이어졌다. 전통예술과 대중음악을 한 무대에 올려 축제 첫날 프로그램을 구성했다.

올해 맘프에는 22개국과 10개 주한 대사관이 참여한다. 각국 교민회는 공연과 문화체험 프로그램을 직접 운영하며, 이주민과 시민이 서로의 문화를 접할 수 있는 자리를 마련한다.

주요 프로그램은 대한민국이주민가요제, 문화다양성 퍼레이드, 마이그런츠 아리랑, 월드뮤직콘서트, 세계문화 체험 행사 등이다. 축제 마지막 날에는 16개국 19개 팀이 참여하는 문화다양성 퍼레이드가 예정돼 있다.

강기윤 창원시장은 "맘프는 서로 다른 문화를 존중하고 이웃으로 함께 살아가는 가치를 나누는 축제"라며 "시민과 외국인 주민이 교류와 화합을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

맘프는 경남도와 창원시, 경남이주민센터가 주최하고 맘프2026 추진위원회가 주관한다. 올해 슬로건은 '스물하나, 하나의 세상'이다.

news2349@newspim.com

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