대한배구협회, 24일부터 단양서 FIVB 코치 코스 개최…국내외 지도자 68명 참가

AI 핵심 요약beta
- 대한배구협회가 23일 2026 FIVB 코치 코스를 개최한다고 밝혔다
- 교육은 24일부터 28일까지 단양에서 레벨 1·2로 진행된다
- 국내외 지도자 68명이 최신 전술과 훈련 기법을 배우고 평가받는다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한배구협회가 국내 배구 지도자들의 전문성 강화와 국제 경쟁력 향상을 위해 국제배구연맹(FIVB) 지도자 교육과정을 개최한다.
대한배구협회는 오는 24일부터 28일까지 5일간 충청북도 단양군 단양국민체육센터에서 '2026 FIVB 코치 코스' 레벨 1과 레벨 2 과정을 동시에 운영한다고 23일 밝혔다.
이번 교육은 대한체육회가 지원하는 '스포츠 교류협정 이행체계 구축 사업'의 일환으로 마련됐다. 국내외 배구 지도자 총 68명이 참가해 국제 기준에 맞는 지도 방법과 최신 배구 전술, 훈련 프로그램 운영 기법 등을 배울 예정이다.
FIVB 코치 코스는 지도자들이 국제 배구의 흐름을 이해하고 현장에서 활용할 수 있는 전문 지식과 실기 능력을 갖추도록 마련된 교육과정이다.
대한배구협회는 2024년 국내에서 처음으로 FIVB 코치 코스를 개최했다. 올해로 3년째를 맞았으며, 지난해에 이어 레벨 1과 레벨 2 과정을 동시에 운영해 참가자들의 수준에 맞춘 교육 기회를 제공한다.
이번 코스에는 국제 무대에서 풍부한 지도 경험을 쌓은 두 명의 FIVB 공식 강사가 참여한다. 레벨 1 과정은 불가리아 출신 크리스티안 미하일로프가 담당한다. 미하일로프는 현재 일본 프로배구팀 아란마레 아키타 쇼나이 감독으로 활동하고 있으며, 2022년에는 불가리아 21세 이하(U-21) 여자배구 국가대표팀 감독을 역임했다.
레벨 2 과정은 슬로바키아 출신 마투스 칼니가 지도한다. 칼니는 현재 슬로바키아 프로배구팀 감독으로 활동 중이며, 2012년부터 2019년까지 독일 U-21 남자배구 국가대표팀을 이끈 경력이 있다.
두 강사는 국가대표팀과 프로팀에서 축적한 경험을 바탕으로 국제 배구의 최신 흐름과 실전 지도 기법을 참가자들에게 전달할 예정이다.
교육은 수준별 이론과 실기 수업으로 구성된다. 기본적인 배구 기술과 전술을 시작으로 체계적인 훈련 계획 수립, 경기 분석, 선수 체력 관리, 심화 전술 등 지도 현장에서 활용할 수 있는 다양한 내용을 다룬다. 특히 참가자들은 이론 교육뿐 아니라 실기 과정을 통해 훈련 방법을 직접 익히고 지도 역량을 높이게 된다.
교육 마지막 날인 28일에는 필기와 실기 평가가 진행된다. 참가자들은 평가를 통해 교육과정 이수 여부를 판정받는다.
대한배구협회는 "앞으로도 FIVB 코치 코스를 지속적으로 개최해 국내 지도자들이 국제적인 지도 기법을 습득할 수 있는 기회를 확대하겠다"라고 밝혔다. 이어 "우수 지도자 양성과 한국 배구의 국제 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"라고 강조했다.
대한배구협회는 이번 교육을 통해 국제 지도 경험과 최신 훈련 기법을 국내 현장에 확산하고, 지도자들의 전문성을 높이는 계기를 마련한다는 계획이다.
wcn05002@newspim.com