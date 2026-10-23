경남진주강소특구, 우주항공산업 협력망 구축…"기술 발굴·투자 유치"

AI 핵심 요약beta
- 경남진주강소특구는 23일 우주항공산업 네트워크 행사를 개최했다
- 기업·대학·연구기관 등 150여 명이 기술사업화 방안을 논의했다
- 선도기업과 투자기관은 스타트업 협력과 자금 조달을 상담했다
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산학연관 협력 등 우주항공산업 동반성장
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 우주항공산업 관련 기업 기술 사업화와 투자 유치 연결을 위한 전략이 제시됐다.
경남진주강소특구는 23일 진주복합혁신센터에서 '2026 대한민국 우주항공산업 그랜드 네트워크'를 개최했다고 밝혔다.
행사에는 조규일 진주시장을 비롯해 우주항공 기업과 대학, 연구·유관기관, 투자기관 관계자 등 150여 명이 참석했다.
'2026 4극 3특 G-Aero Tech-Fair'와 '2026 G-Aero 대중소 오픈이노베이션 및 CVC 투자상담회'도 함께 진행됐다.
기조연설에서는 글로벌 우주항공·방위산업의 주요 변화와 시장 환경, 국내 산업의 대응 방향을 다뤘다. 초청 강연에서는 우주항공과 피지컬 인공지능의 융합 가능성과 산업 적용 방향을 제시했다.
G-Aero Tech-Fair에서는 대덕연구개발특구와 한국항공우주연구원, 한국천문연구원, 경상국립대학교 기술비즈니스센터, 경상국립대학교 항공우주시스템연구소 등이 보유한 기술을 소개했다. 참석 기관들은 기술이전과 공동 연구개발, 연구소기업 설립 등 사업화 연계 방안을 논의했다.
오픈이노베이션 및 CVC 투자상담회에서는 LG그룹과 대한항공, 한국항공우주산업, 삼성중공업, 켄코아에어로스페이스, 한화에어로스페이스 등 6개 선도기업이 수요 기술을 제시했다. 스타트업들은 이를 바탕으로 대기업과의 협력 가능성을 타진했다.
투자 상담에는 효성과 한국카본 등 벤처투자 관련 기관을 포함한 6개 투자기관이 참여했다. 기업별 성장 단계에 따른 투자 전략과 자금 조달 방안에 대한 상담도 진행됐다.
시는 지난 2019년 우주항공 분야 강소연구개발특구로 지정된 뒤 연구개발과 실증, 시험·인증 기반을 확충해 왔다. 최근에는 기술 발굴과 창업, 기업 성장, 투자, 해외 진출을 잇는 지원체계 구축을 추진하고 있다.
조규일 시장은 "기업 간 유망 기술을 공유하고 새로운 협력 기회를 발굴하는 자리가 되기를 바란다"며 "강소연구개발특구를 기술사업화와 기업 성장을 이끄는 거점으로 육성하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com