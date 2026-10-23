동두천문화원, '제38회 소요단풍문화제' 31일 개최

AI 핵심 요약beta
- 동두천문화원은 23일 소요산 단풍문화제 개최를 밝혔다
- 31일 역사 퍼레이드와 문화예술 공연을 진행한다
- 시민 참여형 체험행사와 인기가수 축하공연도 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 소금강으로 불리는 소요산에서 역사 퍼레이드와 문화예술 공연, 시민 참여형 체험 축제가 열린다.
경기 동두천문화원은 오는 31일 오전 11시 소요산 야외음악당 일원에서 '제38회 소요단풍문화제 및 제17회 어유소장군 행차재현' 행사를 개최한다고 23일 밝혔다.
행사는 식전공연, 어유소장군 행차 및 승전보고, 기념식과 축하공연 등 총 3부로 진행된다.
1부 식전공연에서는 농악과 청소년 댄스, 어린이 한국무용 등 지역 문화예술단체 공연이 펼쳐진다. 대중가수 강비호도 무대에 올라 축제 분위기를 끌어올릴 예정이다.
2부에서는 어유소 장군의 업적을 다룬 뮤지컬 '칼끝 너머'와 함께 '어유소장군 승전행차 재현 퍼레이드'가 진행된다. 이어 사패지 하사식과 축하 무용 등이 마련돼 조선시대 역사적 장면을 재현한다.
3부 공식 기념식에 이어 김범룡, 민해경, 이범학, 황제 등 인기가수들의 축하공연이 펼쳐진다. 세대를 아우르는 공연을 통해 축제의 마지막을 장식할 예정이다.
축제장 곳곳에서는 방문객을 위한 체험·부대행사도 운영된다. 엽전 던지기, 투호, 봉화 신호 맞추기 등 역사 테마 미션체험을 비롯해 인생네컷, 가을엽서 쓰기 등 가을의 추억을 남길 수 있는 프로그램이 마련된다.
이미라 동두천문화원장은 "단풍이 우거진 아름다운 소요산에서 동두천의 역사와 문화를 함께 즐길 수 있는 소중한 자리를 마련했다"며 "가족, 연인, 친구들과 함께 방문해 가을의 정취를 만끽하시길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com