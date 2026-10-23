함재현, '파이널 테이블' 출연…이현균 곁 지키는 수셰프 변신

AI 핵심 요약beta
- 함재현이 24일 JTBC ‘파이널 테이블’에서 수셰프로 변신했다
- 함재현은 차분하고 믿음직한 조력자로 헤드셰프를 돕는다
- 짧고 단정한 헤어스타일로 전작과 다른 매력을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 함재현이 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'에서 차분하고 믿음직스러운 수셰프로 변신해 극에 활력을 더한다.
오는 24일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들의 향연을 담은 드라마다.
극 중 함재현은 빙삭 레스토랑 오너 셰프 박제현(이현균)의 수셰프 역을 맡았다. 차분하면서도 믿음직스러운 면모로 헤드셰프의 곁을 지키며 든든한 조력자 역할을 할 예정이다. 수셰프로 분한 함재현이 여러 인물들과 어떤 조화를 이루며 활약을 펼칠지 이목이 집중된다.
함재현은 앞서 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'와 '참교육'에서 장발의 강렬한 비주얼로 눈도장을 찍었다. 함재현은 이번 작품에서는 전작에서 선보인 장발 스타일과 달리, 짧고 단정한 헤어스타일로 변신해 또 다른 매력으로 시청자들을 만날 예정이다.
한편, 함재현이 출연하는 JTBC 새 토일드라마 '파이널 테이블'은 24일 밤 10시 40분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com