김길수 용인시의원, 보아스 재단 의료지원 협력 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 김길수 의원은 22일 보아스재단과 의료지원 협력 간담회를 개최했다
- 참석자들은 의료복지사업 연계와 취약계층 지원 방안을 논의했다
- 김 의원은 관계 부서와 후속 지원 방안을 마련하겠다고 밝혔다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회 김길수 의원(구갈·상갈)은 지난 22일 시의회 4층 대회의실에서 보아스 사회공헌재단의 의료지원 사업 활성화와 용인시와의 협력 방안을 논의하는 간담회를 개최했다.
23일 시의회에 따르면 이번 간담회에는 김길수 의원과 박유정 보아스 사회공헌재단 이사, 박유리 실장, 용인시 통합돌봄과·장애인복지과 관계 공무원이 참석했다.
참석자들은 ▲재단의 의료지원 사업 운영 현황과 현장 애로사항 ▲기존 용인시 복지사업과 의료지원 서비스의 연계 가능성 ▲관계 부서 간 협력 체계 구축 및 향후 지원 방안 ▲취약계층 대상 의료지원 정보 전달과 지원 대상 발굴 방안사항 등을 중심으로 의견을 나눴다.
보아스 사회공헌재단은 2018년 설립된 보건복지부 인가 공익법인으로 치과·정형외과·내과·이비인후과 등 필수 의료 분야를 중심으로 의료복지 사각지대 해소 사업을 추진하고 있다.
지원 대상은 서울·경기 수도권에 거주하는 기초생활수급자, 차상위계층, 기준 중위소득 100% 이하 건강보험 가입자 등이다.
재단 측은 의료지원 사업의 운영 현황과 지원 과정에서 발생하는 어려움을 설명하고 용인시와의 협력이 필요한 사항을 전달했다.
시 관계 부서는 재단의 요청사항을 검토하고 기존 복지사업과 연계할 수 있는 실질적인 협력 방안을 논의했다.
김길수 의원은 "보아스 사회공헌재단의 의료지원이 용인시의 복지체계와 연계될 경우 취약계층 시민에게 보다 실질적인 혜택을 제공할 수 있다"고 강조했다.
이어 "관계 부서와 지속적으로 협의해 지원 대상 시민이 필요한 정보를 얻고 의료서비스를 이용할 수 있도록 후속 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.
보아스 사회공헌재단은 의료기관과 협력해 취약계층의 검진·수술·입원 등에 필요한 의료비를 지원해 오고 있다.
seraro@newspim.com