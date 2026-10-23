라인게임즈, 협동 SF호러 'CODE EXIT' 데모 2.0 공개

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈가 23일 협동 SF호러 게임 데모 2.0을 공개했다
- 새 로봇 부활 시스템과 적을 추가하고 튜토리얼을 도입했다
- 27일부터 행사에 참가하며 2027년 1분기 출시를 목표로 했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 라인게임즈가 개발사 Phase 8 Studio와 함께 개발 중인 PC 협동 SF호러 게임 'CODE EXIT'의 데모 2.0을 23일 스팀과 에픽게임즈 스토어에 공개했다.
이번 데모에는 사망 시 아군을 돕는 'MiRO' 로봇 리스폰 시스템과 소음·행동을 감지하는 적 '오프라인 S.O.M.A' 등이 추가됐다. 게임 초반 진입 장벽을 낮추기 위해 튜토리얼 스테이지를 새로 도입했으며 조작 방식과 생존 메커니즘을 자연스럽게 익힐 수 있도록 구성했다.
라인게임즈는 사용자 피드백을 반영해 UI를 개선하고 키보드 조작 설정을 변경할 수 있는 '키 바인딩' 기능을 추가했다. 협동 플레이 환경 개선을 위한 멀티플레이 시스템 최적화도 진행했다.
'CODE EXIT'는 27일부터 11월 3일까지 진행되는 글로벌 공포 게임 행사 '스팀 스크림 페스트 V'에 참가한다. 라인게임즈는 2027년 1분기 얼리 액세스 출시를 목표로 개발을 진행 중이다.
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