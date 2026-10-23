정다빈, KBS 드라마스페셜 '바이, 썸머' 출연…인플루언서 변신

AI 핵심 요약beta
- 정다빈이 23일 KBS 드라마스페셜 출연을 확정했다
- 정다빈은 빛바랜 우정과 새 출발을 맞는 홍수빈을 연기한다
- ‘바이, 썸머’는 12월 2일 밤 9시 50분 방송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 정다빈이 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙-바이, 썸머'에 출연해 빛바랜 우정과 새로운 출발을 마주한 청춘의 이야기를 그린다.
KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙-바이, 썸머'는 같은 꿈을 품은 친구들과 뜨거운 여름 같던 청춘을 함께하며 영원한 우정을 바라던 여자가 빛바랜 관계를 떠나보낸 뒤, 비로소 혼자의 힘으로 새로운 계절을 맞이하게 되는 이야기를 그린 작품이다.
정다빈이 연기하는 '홍수빈'은 이한결(서수빈)과 김현(한예지)을 따라 영화라는 꿈을 꾸기 시작했지만, 현재는 인플루언서로 활동하며 연애와 결혼을 인생의 가장 큰 목표로 삼고 있는 인물이다. 정다빈은 다정하고 사교적이지만 자신만의 가치관과 삶의 방향을 지닌 홍수빈을 통해 저마다의 방식으로 삶의 방향을 찾아가는 청춘의 이야기에 힘을 더할 예정이다.
앞서 정다빈은 '인간수업', '글리치', '하이쿠키' 등 다양한 작품에 출연하며 탄탄한 연기 내공을 쌓아왔다. 이에 더해 최근에는 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에서 캐릭터에 녹아든 현실감 넘치는 연기로 극의 몰입도를 높이며 시청자들에게 눈도장을 찍었다.
이처럼 차근히 자신만의 필모그래피를 쌓아가고 있는 정다빈이 이번 작품을 통해 어떤 매력을 선보일지 기대가 모인다.
한편 KBS 드라마스페셜 2026 '사운드:트랙'은 42년간 이어온 KBS 단막극의 전통을 계승한 프로젝트로, 정다빈이 출연하는 '바이, 썸머'는 12월 2일 밤 9시 50분에 방송될 예정이다.
moonddo00@newspim.com