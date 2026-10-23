용인특례시, '통삼2 일반산업단지' 조성계획 승인…2028년 준공 목표

AI 핵심 요약beta
- 용인시는 23일 통삼2 일반산업단지 조성계획을 승인했다
- 통삼리 17만6234㎡ 부지에 1374억원을 들여 조성한다
- 2028년 준공 후 반도체 관련 기업과 700명 일자리를 유치한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 처인구 남사읍 통삼리 일원에 조성되는 '용인 통삼2 일반산업단지' 조성계획을 승인했다고 23일 밝혔다.
이 산업단지는 통삼리 일원 17만6234㎡ 부지에 민간개발 방식으로 조성된다.
총사업비는 약 1374억원이며 내년 5월 착공해 2028년 12월 준공하는 것이 목표다.
전체 부지 가운데 산업시설용지는 12만1344㎡다. 산업시설용지 외에는 지원시설과 주차장, 도로, 공원, 녹지 등 산업활동과 정주 여건을 뒷받침하기 위한 기반시설이 들어선다.
입주 업종은 전자부품, 컴퓨터, 영상·음향·통신장비 제조업을 비롯해 기계·장비 제조업, 비금속 광물제품 제조업 등이다.
용인시는 반도체 산업의 소재·부품·장비 분야와 연계된 기업들의 입주를 기대하고 있다.
산업단지 조성이 완료되고 기업 입주가 이뤄지면 약 700명의 신규 일자리가 창출될 것으로 시는 전망했다.
세계적인 반도체 중고 장비 기업인 서플러스글로벌도 사업 영역 확대와 관련 산업 간 연계성을 고려해 입주의향을 밝힌 것으로 알려졌다.
용인시는 반도체 관련 기업 간 협업체계 구축과 기업 유치를 지원해 산업단지의 집적화 효과를 높인다는 방침이다.
특히 통삼2 일반산업단지 인근에는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지를 비롯해 반도체 관련 기업들의 입주가 추진되고 있어 소재·부품·장비 기업과 수요기업 간 연계가 강화될 것으로 예상했다.
홍원표 시 기업산단입지과장은 "통삼2 일반산업단지는 인근 반도체 산업단지와 연계해 관련 기업 집적화 효과를 거둘 수 있을 것"이라며 "반도체 산업 생태계 조성과 지역경제 활성화를 위해 관련 산업 육성 전략을 효율적으로 수립하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com