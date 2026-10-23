효성중공업, 서해안 HVDC 핵심기술 국산화 추진

AI 핵심 요약beta
- 효성중공업은 23일 서해안 HVDC 국산화 점검회를 개최했다
- 효성중공업은 2027년까지 핵심기술 개발과 시스템 설계를 완료한다
- 효성중공업은 2030년까지 현장 설치와 시운전을 추진한다
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컨버터 밸브 핵심 부품·시스템 설계 알고리즘 개발…2030년 현장 시운전 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성중공업이 서해안 초고압직류송전(HVDC) 사업에 필요한 핵심기술 국산화에 속도를 낸다. 오는 2027년까지 주요 기술개발과 시스템 설계를 완료하고 2030년까지 현장 설치와 시운전을 추진할 계획이다.
효성중공업은 23일 서울 중구 대한상공회의소에서 '서해안 HVDC 국산화 추진현황 점검회'를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 이호현 기후에너지환경부 차관과 김재군 한국전력공사 부사장 등 정부·산업계·학계 관계자 100여명이 참석했다.
이번 점검회는 한국전력공사의 '대용량 전압형 HVDC 국산화 및 실증사업'에 참여하는 효성중공업이 그동안의 기술개발 성과를 공유하고 향후 개발 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 효성중공업은 지난 9월 기술평가를 통해 해당 사업의 밸브·제어기 분야 주관기업으로 선정됐다.
HVDC는 발전소에서 생산한 전력을 직류로 변환해 장거리로 송전하는 기술이다. 대규모 전력을 효율적으로 전송할 수 있어 재생에너지 발전단지와 주요 전력 수요지를 연결하는 서해안 에너지고속도로의 핵심 기술로 꼽힌다.
효성중공업은 기존 200MW급 HVDC 실증사업에서 확보한 기술을 바탕으로 송전 용량을 2GW급으로 확대하기 위한 기술개발을 진행하고 있다. 제어시스템과 컨버터 밸브, 변압기 등 주요 설비의 성능을 높이는 것이 핵심이다.
현재 2GW급 HVDC 시스템 설계에 필요한 핵심 알고리즘과 컨버터 밸브의 주요 부품인 서브모듈 개발을 완료했다. 이를 기반으로 525kV급 컨버터 밸브를 개발하고 있으며, 실제 전력망에 적용하기 전 제어시스템의 성능을 검증하는 시뮬레이션 시험환경(HILS)도 구축했다.
효성중공업은 2027년까지 핵심기술 개발과 시스템 설계를 마치고 주요 기자재 제작 및 성능시험을 거쳐 2030년까지 서해안 HVDC 구축을 위한 현장 설치와 시운전을 진행할 계획이다.
우태희 효성중공업 대표이사는 "지난 9월 국산화 기술평가를 통해 밸브·제어기 주관기업으로 선정된 데 감사드린다"며 "연말 공동개발 협약과 특수목적법인 구성, HVDC 변압기 개발 등 예정된 일정이 계획대로 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com