[프로야구] KBO, 24일부터 주니어리그 개최…고1 선수 6개 팀 참가

AI 핵심 요약beta
- KBO가 23일 고교 1학년 선수 대상 교육리그 개최를 밝혔다
- 주니어리그는 24일부터 28일까지 경남 고성군에서 진행된다
- 전국 6개 팀이 참가해 팀당 5경기와 포지션별 클리닉을 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국야구위원회(KBO)가 고등학교 1학년 선수들에게 실전 경험을 제공하기 위한 교육리그를 개최한다.
KBO는 오는 24일부터 28일까지 닷새간 경상남도 고성군에서 '2026 KBO 아카데미(주니어리그)'를 진행한다고 23일 밝혔다.
지난해 시작된 주니어리그는 상대적으로 경기 출전 기회가 적은 고등학교 1학년 선수들에게 실전 경험을 제공하기 위해 마련됐다.
올해는 전국 각 시·도야구협회 연합 6개 팀이 참가한다. 팀당 5경기씩 치르며 총 15경기가 진행된다.
경기 외에도 포지션별 클리닉이 마련된다. 야수들은 수비 클리닉을 통해 기본기를 점검하고, 투수들은 트레이닝 클리닉에서 신체 관리와 부상 예방에 필요한 교육을 받는다.
교육에는 KBO리그 출신 지도자들이 참여한다. 전 키움 내야수 김지수와 롯데와 KT에서 선수 생활을 보냈던 신본기가 내야 수비를, 두산과 롯데에서 활약한 민병헌이 외야 수비를, 강성우 전 국가대표 배터리 코치가 배터리 부문을 맡는다. 전문 트레이너들도 선수들의 신체 관리와 부상 예방 교육을 담당한다.
이번 리그는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 후원으로 열린다. 고성군은 스포츠타운 내 야구장과 부대시설을 지원하고, 동아오츠카는 참가 선수들에게 물과 스포츠음료 등을 제공한다.
football1229@newspim.com