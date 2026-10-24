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디노스튜디오·카인드넷·넥스타이드, 'NEXT MARKET 2026' 세미나 개최

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AI 핵심 요약

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  • 디노스튜디오 등 3개사는 20일 숭실대서 글로벌 진출 세미나를 개최했다.
  • 틱톡샵과 베트남·말레이시아 시장 진입 전략을 공유했다.
  • 바이오·헬스케어 기업의 기술 사업화와 성장 사례도 소개했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 디노스튜디오, 카인드넷, 넥스타이드 컴퍼니는 숭실대학교 캠퍼스타운사업단과 함께 지난 10월 20일 숭실대학교 테크스테이션 컨퍼런스홀에서 'NEXT MARKET 2026 Seminar: 글로벌 진출 전략 & CEO 인사이트'를 공동 개최했다.

[이미지=디노스튜디오] 'NEXT MARKET 2026 Seminar: 글로벌 진출 전략 & CEO 인사이트'

이번 세미나는 국내 기업의 글로벌 시장 진출 역량을 강화하고 동남아시아 주요 시장의 실질적인 진출 전략과 기업 경영 인사이트를 공유하기 위해 마련됐다. 틱톡샵을 활용한 글로벌 이커머스 전략, 베트남·말레이시아 현지 유통 및 판매 전략, AI·인공지능 전환(AX) 활용 방안 등을 중심으로 실무 프로그램을 구성했다.

행사는 총 3부로 구성됐다. 1부에서는 글로벌 시장 진출과 AI·AX 사례를 다뤘으며, 2·3부에서는 기업 경영 인사이트와 바이오·헬스케어 분야의 사업 확장 사례를 공유했다.

디노스튜디오는 '틱톡샵을 활용한 글로벌 매출 확대'를 주제로 콘텐츠 기반 커머스 플랫폼인 틱톡샵의 특성과 국내 브랜드의 글로벌 판매 확대 전략을 소개했다. 틱톡샵은 동남아시아를 비롯한 글로벌 시장에서 서비스 지역을 확대하고 있으며, 국내 기업은 '크로스보더' 솔루션을 활용해 해외 틱톡샵을 운영할 수 있다.

카인드넷은 '베트남 현지 유통 CEO의 실전 시장 진입 및 판매 전략'을 주제로 베트남의 유통 환경과 소비 특성, 현지 진입 시 고려해야 할 주요 요소와 판매 전략을 공유했다.

넥스타이드 컴퍼니는 '말레이시아 시장 이해와 현지 진출 전략'을 주제로 말레이시아 소비시장과 유통 환경을 분석하고 국내 기업의 현지 진출을 위한 전략적 방향을 소개했다.

이어진 2부와 3부에서는 전경련바이오 CEO 클럽 소속 기업들을 중심으로 기능성 화장품, 바이오 소재, 건강기능식품, 의료기기 등 바이오·헬스케어 분야의 기술 개발과 사업화, 기업 성장 및 신규 사업 확대 사례가 공유됐다.

이번 세미나는 디노스튜디오의 글로벌 틱톡샵 운영 전문성, 카인드넷·넥스타이드 컴퍼니의 동남아시아 현지 시장 경험, 전경련바이오 CEO 클럽의 산업별 경영 인사이트를 결합한 행사로 마련됐다. 숭실대학교 캠퍼스타운사업단도 공동 주최 기관으로 참여해 창업기업의 글로벌 진출을 지원했다.

whitss@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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