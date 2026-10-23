경기북부경찰청, 파주서 음주운전 예방 캠페인…체험 부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기북부경찰청은 23일부터 사흘간 파주서 음주운전 예방행사를 진행했다
- 시민 참여형 체험존을 운영하며 책임 있는 음주문화 확산에 나섰다
- 24일에는 래퍼 래원이 공연과 팬사인회로 근절 메시지를 전했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부경찰청이 시민 참여형 체험 프로그램을 통해 음주운전 근절과 책임 있는 음주문화 확산에 나선다.
경기북부경찰청은 오는 23일부터 25일까지 사흘간 롯데 프리미엄아울렛 파주점에서 디아지오코리아와 함께 음주운전 예방 캠페인을 진행한다고 밝혔다.
경기북부경찰청에 따르면 이번 캠페인은 단속과 계도 중심의 기존 방식에서 벗어나 시민들이 직접 참여하며 음주운전의 위험성과 책임 있는 음주의 중요성을 체감할 수 있도록 기획됐다. 디아지오코리아의 책임 음주 교육 프로그램 '드링크아이큐(DRINKiQ)'와 경기북부경찰청의 음주운전 예방 메시지를 결합한 민관 협력 행사다.
행사장에는 다양한 체험 공간이 마련된다. '스마트 초이스 존'에서는 음주 상식 OX 퀴즈와 룰렛 이벤트가 진행되며 '책임 운전자 인증 포토존'에서는 음주운전을 하지 않겠다는 다짐을 사진으로 남길 수 있다.
경찰 캐릭터 포돌이·포순이와 함께 사진을 촬영할 수 있는 '세이프티 포토존'도 운영된다. 퀴즈와 포토존 참여를 마친 방문객은 '기네스 라운지' 등을 체험할 수 있다.
행사 둘째 날인 24일에는 래퍼 래원이 참여해 미니 콘서트와 팬사인회를 연다. 래원은 안전운전을 소재로 한 곡 '2종보통멋쟁이'를 선보이며 방문객들에게 음주운전 근절 메시지를 전달할 예정이다.
경기북부경찰청 관계자는 "시민들이 직접 참여하는 팝업부스 형태의 음주운전 근절 캠페인은 전국 경찰 관서 중 최초"라며 "음주운전은 타인의 삶을 송두리째 흔드는 중대한 범죄인 만큼 시민들이 스스로 경각심을 가질 수 있는 유연하고 감각적인 소통의 장을 계속해서 만들어 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com