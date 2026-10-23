포천시, '2027 세계인문학포럼' 공동개최지 선정

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 23일 경기도·성남시와 세계인문학포럼 개최지로 선정됐다고 밝혔다
- 제9회 포럼은 2027년 10월 말부터 11월 초까지 3000명 규모로 열린다
- 포천시는 한탄강에서 생태·평화·공존을 주제로 현장 프로그램을 운영한다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 경기도·성남시와 함께 2027년 제9회 세계인문학포럼 공동개최지로 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.
세계인문학포럼은 교육부와 한국연구재단이 2011년부터 추진해 온 국제 인문학 행사다. 세계 각국의 석학과 전문가들이 참여해 인류가 직면한 시대적 과제를 인문학적 관점에서 성찰하고 미래사회 발전 방향을 모색하는 국제 학술교류의 장이다.
시에 따르면 제9회 세계인문학포럼은 2027년 10월 말부터 11월 초 사이 개최될 예정이며 교육부와 경기도, 포천시, 성남시가 공동 주최하고 한국연구재단이 주관한다. 총사업비는 9억 원 규모이며 국내외 학자와 관계자 등 약 3000명이 참여하는 국제행사로 추진된다.
이번 포럼은 '성남에서 세계의 담론을 열고, 포천의 현장에서 완성하다'를 비전으로 성남시는 인공지능(AI), 미래도시, 인간의 존엄과 공존 등을 주제로 국제 학술 프로그램을 운영할 계획이다. 포천시는 한탄강 유네스코 세계지질공원을 중심으로 학술 프로그램에서 논의된 인문학적 주제를 현장에서 체험할 수 있는 특별 프로그램을 마련한다.
포천에서는 포럼 마지막 날 세계인문도시 리더스 라운드테이블과 폐회식, 한탄강 현장탐방 등이 진행될 예정이다. 국내외 참가자들에게 포천의 생태·평화·공존의 가치를 알리고 지역의 자연과 역사에 담긴 인문학적 의미를 공유한다는 구상이다.
포천시는 그동안 인문도시 지원사업을 비롯해 포천학, 인문아카데미, 인문도시 페스티벌 등 다양한 사업을 추진하며 시민의 일상에 인문학을 확산해 왔다. 이번 공동개최지 선정을 계기로 지역의 인문도시 정책 성과와 고유한 인문자산을 국제무대에 알릴 수 있을 것으로 시는 기대하고 있다.
백영현 포천시장은 "이번 세계인문학포럼 공동개최지 선정은 포천이 오랜 시간 쌓아온 인문도시의 역량과 가치를 세계적으로 알릴 수 있는 뜻깊은 성과"라고 말했다.
이어 "세계 석학들이 포천의 자연과 역사 속에서 생태와 평화, 공존의 의미를 직접 경험하고 인문학적 성찰을 나누는 특별한 기회가 될 것"이라며 "성남시와 긴밀히 협력해 성공적인 국제행사를 개최하고 '내 삶이 행복한 인문도시, 프라이드 포천'의 가치를 세계와 연결하는 지속가능한 인문도시로 도약하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com