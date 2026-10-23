창립 50주년 부산은행, 해양·산업금융 경쟁력 강화…지역과 함께 성장 다짐

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행은 23일 창립 59주년 기념식에서 경영방향을 논의했다
- 부산은행은 해양·산업금융 경쟁력 강화와 수익성 중심 경영을 선언했다
- AI·디지털 업무 효율화와 금융소비자보호 체계 강화도 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 활용한 소비자 보호 체계 구축
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 창립 59주년을 맞은 BNK부산은행이 지역 금융을 기반으로 해양·산업금융 경쟁력 강화와 수익성 중심 경영을 선언했다.
BNK부산은행은 23일 부산은행 본점 대강당에서 임직원 400여 명이 참석한 가운데 창립 59주년 기념식을 열고 변화하는 환경에 대응한 경영방향에 대해 논의했다고 밝혔다.
부산은행은 철저한 리스크 관리와 수익성 중심 경영으로 안정적인 수익 기반을 확보할 계획이다. 부산과 동남권 산업 특성에 맞춰 해양·산업금융 경쟁력도 강화한다.
해양금융은 선박금융을 넘어 항만·조선·해운 등 관련 산업으로 지원 범위를 넓힌다. 산업금융 부문에서는 지역 첨단산업과 혁신기업에 대한 금융 지원을 확대해 지역 산업 전반의 성장을 뒷받침한다.
인공지능(AI)와 디지털 기술을 활용한 업무 효율화도 추진한다. 자산관리·기업금융·투자금융 등 주요 분야의 금융전문가를 육성해 직원 역량과 조직 경쟁력을 높일 방침이다.
금융소비자보호는 사전 예방을 중심으로 강화한다. 상품과 서비스, 업무 과정 전반을 점검해 소비자 피해를 줄이는 체계를 구축할 계획이다.
김성주 부산은행장은 "지난 59년간 부산은행을 믿고 함께해 준 고객과 지역사회에 감사드린다"며 "고객 신뢰를 최우선 가치로 삼고 지역경제에 힘이 되는 금융과 금융서비스로 보답하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com