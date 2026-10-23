연천군, 2027년 외국인 계절근로자 122 농가 472명 신청

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 23일 2027년 외국인 계절근로자 수요를 조사했다
- 122개 농가가 외국인 계절근로자 472명을 신청했다
- 연천군은 농가 교육과 해외 지자체 협력을 강화할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 지난 9월 7일부터 30일까지 지역 내 농가를 대상으로 '2027년 외국인 계절근로자 수요조사'를 진행한 결과 122개 농가가 총 472명의 인력을 신청했다고 23일 밝혔다.
이번 조사는 농번기 만성적인 일손 부족 문제에 선제적으로 대응하고 농업 현장의 안정적인 인력 수급 기반을 마련하기 위해 진행됐다.
연천군은 농촌 고령화와 인력 수요 증가로 외국인 계절근로자 사업에 대한 농가의 관심이 지속해서 높아지고 있는 것으로 분석했다. 이에 따라 향후 농가 대상 교육과 간담회를 열어 현장의 의견을 폭넓게 수렴하고 이를 향후 운영계획에 반영할 방침이다.
특히 군은 122개 농가에서 472명의 인력을 신청한 것은 실제 영농 현장에서 외국인 계절근로자에 대한 의존도와 수요가 꾸준히 확대되고 있다는 의미로 보고있다.
연천군은 외국인 계절근로자 수급의 안정성과 효율성을 높이기 위해 해외 송출국 지방정부와의 협력 네트워크도 강화한다.
현재 라오스와 베트남, 캄보디아에서 외국인 계절근로자가 안정적으로 입국하고 있으며 군은 증가하는 농가 수요에 대응하기 위해 베트남 지방자치단체와 추가 업무협약(MOU) 체결을 추진하고 있다.
연천군 관계자는 "외국인 계절근로자 제도는 농촌의 고질적인 인력난을 해소하고 안정적인 영농활동을 지원하는 핵심 사업"이라며 "이번 수요조사 결과를 바탕으로 농가별 적정 인력이 필요한 시기에 차질 없이 지원될 수 있도록 사전 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com