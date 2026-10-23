포천시, 산림재해 예방 사방사업 국·도비 66억 4000만 원 확보

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 23일 2027년 사방사업 국·도비 66억4000만원을 확보했다
- 총사업비 73억원으로 경기도 시·군 가운데 최대 규모다
- 산림유역관리 3개소와 사방댐 6개소 등 재해 예방사업을 추진한다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 산사태 등 산림재해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 2027년도 사방사업 국·도비 66억 4000만 원을 확보했다고 23일 밝혔다.
이번에 확보한 예산은 국비 51억 1000만 원과 도비 15억 3000만 원이다. 시비 6억 6000만 원을 더한 총사업비는 73억원으로 경기도 내 시·군 가운데 최대 규모다.
포천시는 올해 초부터 산사태 피해 현장과 산림재해 취약지역, 주민 민원 발생 지역 등을 대상으로 현장조사를 진행했다. 이후 재해 예방이 시급한 지역을 중심으로 사업 필요성을 검토하고 기후변화에 따른 국지성 집중호우에 대비한 사방사업의 필요성과 시급성을 중앙정부에 적극 건의해 왔다.
이번에 확보한 예산은 2027년 포천시 전역의 사방사업에 투입된다. 주요 사업은 산림유역 단위로 재해 예방시설을 집중 설치하는 산림유역관리사업 3개소, 계곡 상류에서 발생하는 토석류와 유목을 차단하는 사방댐 6개소다.
또 계류의 유속을 낮춰 하천과 계곡의 침식 및 토석류 피해를 예방하는 계류보전사업 10㎞도 추진한다.
시는 사업을 적기에 추진해 산림재해 예방시설의 안전성을 높이고 시민 안전 확보에 만전을 기할 계획이다.
백영현 포천시장은 "이번 국·도비 확보를 위해 적극적으로 힘써주신 김용태 국회의원께 감사드린다"며 "확보한 재원을 바탕으로 내년 주요 사방시설을 적기에 완공하고 산사태 등 산림재해로부터 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com