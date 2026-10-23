경북도청 신도시에 5성급 호텔 조성…조선호텔과 협약

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북지사는 22일 안동에 5성급 호텔 조성을 추진했다
- 경북도는 조선호텔앤리조트 등과 관광·숙박산업 활성화에 협력했다
- 호텔 조성으로 체류형 관광과 도청 신도시 경쟁력 강화를 기대했다
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조선호텔 안동 유치...숙박 인프라 확충으로 체류형 관광 기반 조성
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도청 신도시에 5성급 호텔 조성이 본격 추진된다.
23일 경북도에 따르면 이철우 지사는 전날 도청 회의실에서 조선호텔앤리조트, 안동시, 경상북도개발공사와 '경북도청 신도시 5성급 호텔 조성을 위한 양해 각서(MOU)'를 체결했다.
또 경북도와 조선호텔앤리조트는 '경상북도 호텔 및 호스피탈리티 산업 활성화를 위한 업무 협약'도 함께 체결했다.두 기관은 호텔·관광 숙박 시설 투자 확대와 식품·외식·관광·마이스(MICE) 산업 활성화에 협력한다.
이번 협약은 국내 대표 호텔 브랜드인 조선호텔을 안동에 유치해 숙박 인프라를 확충하고, 경북의 세계유산·전통문화·음식 등 관광 자원과 연계한 체류형 관광 생태계를 조성하기 위한 것이다.
5성급 호텔이 들어서면 관광객의 체류 시간과 지역 내 소비가 늘고, 도청 신도시의 정주 여건과 도시 경쟁력도 높아질 전망이다.
경북도는 호텔 유치로 경북 북부권 관광의 새로운 거점이 마련될 것으로 기대하고 있다. 이번 협약을 통해 참여 기관은 호텔 조성 사업이 차질 없이 추진되도록 협력한다는 계획이다.
이철우 도지사는 "관광객이 찾아오는 것에서 한 걸음 더 나아가 경북에서 머물고, 먹고, 즐기고, 비즈니스까지 할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "대한민국을 대표하는 호텔 브랜드의 유치를 적극 추진하고, 경북을 새로운 체류형 관광 거점으로 키우고 관광과 식품 산업이 함께 성장하는 기반을 만들어가겠다"고 말했다.
협약식에는 이철우 경북도지사와 최훈학 조선호텔앤리조트 대표이사, 권기창 안동시장, 이재혁 경북개발공사 사장 등 30여 명이 참석했다.
nulcheon@newspim.com