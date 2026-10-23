부산교육청, 중3 대상 '고교학점제 워크북' 배포

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청은 23일 중3 대상 고교학점제 워크북을 배포했다
- 워크북은 고교학점제와 진로 디자인 등 2개 장으로 구성했다
- 학생들이 적성에 맞춰 고교 선택 과목과 진로를 설계하도록 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 고등학교 진학을 앞둔 중학교 3학년 학생들의 진로 설계를 돕기 위한 자료를 제작했다.
시교육청은 '2027 예비 고등학생을 위한 고교학점제 워크북'을 중학교 3학년 학생들에게 배포한다고 23일 밝혔다.
워크북은 '고교학점제'와 '진로 디자인' 등 2개 장으로 구성했다. 고교학점제의 주요 내용을 안내하고 고등학교 생활과 학습을 준비할 수 있도록 관련 내용을 담았다.
진로 디자인 영역에서는 학생들이 자신의 적성과 관심 분야를 살펴보고, 진로 계열에 맞춰 고등학교 선택 과목을 탐색하고 설계하도록 구성했다.
시교육청은 워크북을 학교급 전환기 진로연계교육 자료로 활용할 계획이다. 교육지원 인력이 중학교를 직접 방문하는 '학교로 찾아가는 학교급 전환기 진로연계교육'의 교재로도 사용할 예정이다.
김석준 교육감은 "학생들이 중학교 단계부터 고교학점제를 이해하고 자신의 진로와 학습을 설계하는 데 도움을 받을 수 있을 것"이라며 "학생과 학부모가 고교학점제에 잘 대비할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com