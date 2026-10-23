경남교육청, 적극행정 우수사례 7건 선정

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 23일 적극행정 우수사례 7건을 선정했다
- 김해제2특수학교 설립 추진이 최우수 사례로 뽑혔다
- 학교용지 교환으로 122억 원의 예산을 절감했다
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공적자 성과급 및 혜택 제공
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 막혀있던 문제를 관행에서 벗어나 적극행정으로 해결한 사례를 뽑았다.
도교육청은 불합리한 관행과 규제를 개선하고 교육환경 향상과 예산 절감에 기여한 적극행정 사례 7건을 뽑았다고 23일 밝혔다.
이번 공모에는 모두 39건이 접수됐다. 심사를 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 4건을 선정했다.
최우수 사례는 학교지원과 나민수·조정미·이효숙 주무관의 '학교용지와 민간부지 교환을 통한 김해제2특수학교 설립 추진'이다.
학교지원과는 전국 최대 규모의 과밀 특수학교인 김해은혜학교의 교육 여건을 개선하기 위해 과정별·특성화 특수학교인 김해제2특수학교 설립을 추진했다.
하지만 예정 부지 인근에 고층 공동주택이 들어서면 38개 지점에서 일조권 부족이 예상됐다. 사업시행자가 층수 조정에 따른 500억 원 이상의 손실을 이유로 조정을 거부하면서 학교 설립도 무산될 위기에 놓였다.
학교지원과는 공동주택 층수를 낮추는 대신 학교용지와 부영주택 소유 부지를 교환하는 방안을 제시했다. 이후 부영주택과 김해시, 한국산업단지공단을 상대로 1년간 협의를 진행해 합의를 끌어냈다.
학교용지와 민간부지를 교환한 것은 교육부 산하 기관 가운데 첫 사례다. 해당 사업은 교육부 중앙투자심사를 통과해 2029년 학교 설립이 확정됐다.
경남교육청은 15억 원에 매입한 학교용지를 137억 원 상당의 토지와 교환해 122억 원의 예산을 줄였다고 설명했다.
우수 사례에는 산청교육지원청 하호영 주무관의 '관행과 행정기관 간 경계를 넘어선 안심통학로 조성'과 안의고등학교 송민정 주무관의 '기숙사 화재안전시설 및 통학로 개선'이 선정됐다.
산청교육지원청은 지방자치단체가 20년간 사용하던 노외주차장 일부를 조정해 산청초등학교 통학로와 어린이 승하차 구역을 마련했다.
단성중·고등학교에는 제방부지 무상 도로점용허가를 받아 통학로를 신설했다. 간호고등학교에는 진주시 시내버스 노선을 연장했다.
관계기관을 설득하는 과정에서 10개월 동안 네 차례 수정안을 제시했고 지자체의 시설 설치를 이끌어냈다. 이에 따라 1억1158만 원의 예산을 절감했다.
안의고등학교는 지자체 소유 기숙사라는 이유로 14년간 설치하지 못했던 스프링클러를 소유권 이전 없이 설치하는 방안을 마련했다. 영구시설물 축조 승인과 교육청 예산 지원을 통해 사업을 추진했다.
지자체 예산 3500만 원을 확보해 2개월 만에 160ｍ 구간의 보행로와 차도를 분리했다. 횡단보도와 가로등도 함께 정비했다.
장려 사례에는 창원교육지원청 체육건강과의 전국소년체육대회 실시간 모니터링 앱 구축, 경남자영고등학교의 농업실습시설 전기요금 절감, 창녕도서관의 도서관 업무관리 시스템 자체 개발, 경남교육청 창의인재과의 불용 PC 재활용이 포함됐다.
창원교육지원청은 지도교사가 휴대전화로 경기 일정을 확인하고 결과를 입력할 수 있는 앱을 개발했다. 전화와 문자에 의존하던 보고 체계를 디지털 방식으로 바꾼 것이다.
경남자영고등학교는 농업실습시설의 전력 계약종별을 교육용에서 농사용으로 변경했다. 그 결과 2026년 5월부터 7월까지 3개월간 전기요금 약 397만 원을 줄였다.
창녕도서관은 사서가 인공지능에 자연어로 기능을 설명하는 방식의 '바이브 코딩'을 활용해 업무관리 시스템을 개발했다. 상급기관 제출용 실적 자료 정리 등 하루 이상 걸리던 업무를 1시간 이내로 단축했다.
도교육청 창의인재과는 불용 PC 109대를 도내 12개 사회복지기관에 기증했다. 자원을 재활용하고 정보 격차를 줄이기 위한 조치다. 수혜자 만족도는 99%로 집계됐다.
도교육청은 선정된 공적자에게 성과급 최고 등급과 교육훈련 우선 선발 등의 혜택을 제공할 계획이다. 우수사례를 기관 간 공유해 적극적으로 일하는 조직 문화를 확산할 방침이다.
news2349@newspim.com