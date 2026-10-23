'기프트', 야구공 따라 이어지는 열정…플레이볼 티저 공개

AI 핵심 요약beta
- tvN은 23일 새 드라마 ‘기프트’ 플레이볼 티저를 공개했다
- ‘기프트’는 전직 투수코치가 고교 야구부 감독이 되는 이야기다
- 야구부 선수들의 열정과 팀워크를 담아 12월 5일 첫 방송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 토일드라마 '기프트'가 야구공을 중심으로 펼쳐지는 역동적인 플레이와 선수들의 뜨거운 열정을 담아내며 기대감을 높였다.
오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌의 고교 야구부 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 인물들의 이야기를 그린 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.
오늘(23일) 공개된 '플레이볼 티저'는야구공을 중심으로 펼쳐지는 감각적인 비주얼로 눈길을 끈다. 먼저 여유로운 표정의 덕천고 야구부장 윤서진(서은수)이 야구공을, 화면을 향해 내밀며 시선을 사로잡는다. 이어 투수의 손으로 옮겨진 공은 타자와 외야수들을 거치며 덕천고 야구부원들의 땀과 진심을 이어준다.
마지막으로 공은 덕천고 야구부 감독 정민용(김우빈)의 손에 도착한다. 공을 쥔 민용은 자신감 넘치는 미소를 지으며 강렬한 인상을 남긴다. 짧은 순간에도 시선을 사로잡는 그의 모습은 앞으로 민용과 덕천고 야구부가 어떤 변화를 맞게 될지 궁금증을 자아낸다. 여기에 '우리는 그라운드에서 해답을 찾았다'라는 카피가 더해져 함께 답을 찾아갈 이들의 이야기에 의미를 더한다.
타석과 마운드, 외야 등 각자의 자리에서 경기에 몰입하는 선수들의 모습은 야구부의 열정과 팀워크를 보여준다. 타격과 수비에 나선 부원들의 반짝이는 눈빛과 역동적인 플레이가 빠르게 교차하며 그라운드의 생동감을 전하고, 실제 고교 야구부를 보는 듯한 착각마저 불러일으킨다.
짧은 영상 속에 덕천고 야구부의 땀과 패기를 담아낸 '플레이볼 티저'. 그라운드에서 해답을 찾아갈 민용과 서진 그리고 덕천고 야구부가 만들어갈 뜨거운 한 시즌에 기대가 모인다.
한편, tvN 새 토일드라마 '기프트'는 오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com