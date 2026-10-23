부산시 '2026 대한민국 소상공인대회' 개막…전국 153개 업체 참여

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 23일부터 이틀간 벡스코에서 소상공인대회를 개최했다
- 전국 153개 업체가 제품 판매전과 체험 프로그램에 참여했다
- 24일 라이브커머스로 소상공인의 온라인 판로 확대를 지원했다
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소상공인 경영 역량 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산에서 소상공인의 상품과 기술을 선보인다.
부산시는 중소벤처기업부와 함께 23일부터 24일까지 이틀간 벡스코 제2전시장 4홀에서 '2026 대한민국 소상공인대회'를 개최한다고 밝혔다.
'소상공인이 만드는, 더 큰 대한민국'을 주제로 열리는 이번 대회에는 전국 소상공인과 시민 등 3000여 명이 참여할 예정이다. 부산시와 중소벤처기업부가 공동 주최하고 소상공인시장진흥공단과 소상공인연합회가 공동 주관한다.
23일 오후 2시 메인무대에서 열리는 개막식은 정책 영상 상영과 개회사, 격려사, 환영사, 응원 퍼포먼스, 소상공인 발전에 기여한 유공자 포상 등으로 진행된다.
행사장에는 전국 153개 업체가 참여하는 제품 판매전이 마련된다. 백년소상공인, 지역기업, 팔도명품, 청년소상공인, 연구개발 생활혁신 제품 등이 전시·판매된다.
부산에서는 37개 업체가 참여한다. 이 가운데 15개 업체는 부산특별관에서 식품과 공예품, 커피, 미용용품 등을 선보인다. 지역 업체들은 제품 판매와 함께 전국 소비자를 대상으로 판로 확대에 나선다.
시민 체험 프로그램도 운영된다. 7개 업종별 단체가 드론 전시·체험, 퍼스널컬러 진단, 반려견 장난감 만들기, 케이크·쿠키 만들기, 조리 명장 시연·시식회, 꽃꽂이와 테라리움 체험 등을 진행한다.
소상공인의 경영 역량을 높이기 위한 프로그램도 이어진다. 부산 소상공인 민생·혁신 포럼과 노무·법률 교육, 전국 소상공인대회 기념 세미나가 마련된다.
24일에는 '소상공인 라이브커머스 데이'가 열린다. 전문 쇼호스트가 소상공인 제품을 실시간으로 소개하고 판매해 온라인 판로 확대를 지원한다.
전재수 시장은 "이번 대회가 소상공인의 제품과 기술을 알리고 새로운 성장 기회로 이어지길 기대한다"며 "현장에서 체감할 수 있는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com