안산시, 가을 통합축제 '안산페스타 2026' 23~25일 개최

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 21일 23일부터 사흘간 안산페스타를 개최한다고 밝혔다
- 안산페스타는 문화·예술·체육 등 7개 축제를 통합해 운영한다
- 김홍도축제와 공연·먹거리·불꽃놀이 등 다양한 프로그램을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가수 이찬원·오혜빈 축하공연 및 불꽃놀이 화려한 연출
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 화랑유원지와 안산문화예술의전당 일원에서 가을 통합축제인 '안산페스타 2026'을 개최한다고 21일 밝혔다.
시에 따르면 올해로 3회째를 맞는 안산페스타는 그동안 개별적으로 추진되던 지역 축제와 행사들을 하나의 매머드급 브랜드로 묶어 시민과 관광객들이 문화·예술·체육·먹거리·평생학습 등을 한자리에서 즐길 수 있도록 기획한 통합형 축제다.
올해 행사에서는 ▲제7회 김홍도축제▲평생학습한마당▲안산음식문화제▲안산시장배 단원김홍도 씨름대회▲장애인복지박람회▲도시농업어울림한마당▲주민자치 위드(with) 마을공동체 박람회 등 총 7개 개별 축제·행사가 풍성하게 펼쳐진다.
축제의 핵심인 김홍도축제에서는 마당극, 김홍도풍속촌, 승마·다도·한복·과거시험 체험 등 조선시대 풍속을 재현한채 다채로운 전통문화 프로그램이 가동된다. 특히 시 승격 40주년을 기념해 시민들이 다 함께 참여하는 '대형 가래떡 뽑기' 퍼포먼스도 진행된다.
이와 함께 화려한 축하공연이 축제의 열기를 더한다. 24일 개막식에는 안산시립국악단, 밴드 리트모라틴, 안산 출신 가수 오혜빈이 무대에 오르며 25일 폐막식에서는 생동감크루의 LED 퍼포먼스, 가수 곽영광, 인기 가수 이찬원의 열창에 이어 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이가 대미를 장식한다.
아울러 안산음식문화제의 조선주막과 푸드트럭, 70여 개 플리마켓, 단원김홍도 씨름대회, 주민자치 문화 경연대회 등 다채로운 볼거리와 먹거리 부스가 축제장 곳곳에 배치된다. 시는 다회용기 사용을 전면 확대하고 경찰·소방과 공조해 인파 밀집 지역 안전 관리에 만전을 기할 방침이다.
이민근 안산시장은 "시 승격 40주년을 맞아 안산의 풍부한 문화·예술적 자산과 매력을 한눈에 만끽할 수 있도록 알차게 준비했다"며 "무엇보다 관람객의 안전을 최우선에 두고 철저히 대비해 누구나 안심하고 가을날의 소중한 추억을 만들 수 있는 축제로 만들겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com