학교예술강사·생활체육지도자 처우 개선…김영수 차관 "노동계와 지속 소통·협력"

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 민주노총은 20일 노정협의체 출범 간담회를 개최했다
- 정부와 노동계는 학교예술강사·생활체육지도자 처우 개선을 논의했다
- 협의체는 근로조건·보상체계 개선과 현장 예산 확보를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)와 전국민주노동조합총연맹(위원장 양경수)은 10월 20일, 국립현대미술관에서 학교예술강사·생활체육지도자 노정협의체의 출범을 기념하는 간담회를 개최했다.
올해 3월 10일에 개정된 '노동조합법' 시행 이후 정부와 노동계는 학교와 지역사회에서 문화예술교육과 생활체육 서비스를 책임지고 있는 학교예술강사와 생활체육지도자의 처우를 실질적으로 개선하기 위해 노정협의체를 구성했다.
이번 간담회에서는 문체부 김영수 제1차관과 민주노총 이양수 부위원장 등 20여 명이 참석한 가운데 협의체 운영 방향을 공유하고, 현장 노동자들이 체감할 수 있는 근로환경 개선 과제에 대해 의견을 나눴다.
노정협의체에서 학교예술강사 처우 개선, 생활체육지도자 보상 체계, 현장 인력 지원 예산 확보 등 논의
향후 노정협의체에서는 ▲학교예술강사 처우 및 근로조건 개선, ▲생활체육지도자 합리적 보상체계 구축, ▲문화예술교육·체육 현장 인력 지원을 위한 예산 확보 등을 중점적으로 논의할 예정이다.
문체부는 노정협의체를 통해 정부와 노동계 간 공식 소통 창구를 마련하고, 상호 신뢰를 바탕으로 실효성 있는 근로환경 개선 방안을 단계적으로 도출해 나갈 계획이다.
김영수 차관은 "아이들의 예술적 감수성 함양과 국민의 건강한 일상 향유는 교육과 체육 현장에서 묵묵히 헌신해 온 강사와 지도자 덕분"이라며, "현장 목소리를 귀 기울여 듣고, 노동자의 처우를 실질적으로 개선할 수 있도록 노동계와 지속적으로 소통하고 협력해 나가겠."라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com