행안부, 이태원참사 피해지원·추모 누리집 22일 개통

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 21일 이태원참사 전용 누리집 개통을 발표했다
- 전용 누리집은 22일부터 피해지원과 추모사업 정보를 제공한다
- 유가족·피해자 대상 맞춤형 상담과 소통·다국어 서비스를 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 10·29 이태원참사 4주기를 맞아 유가족과 피해자들이 피해지원 제도와 추모사업 정보를 한곳에서 확인할 수 있는 전용 누리집을 개통한다.
행정안전부는 '10·29이태원참사 피해구제추모지원 누리집'(1029itaewondisaster.go.kr)을 신규 구축해 오는 22일부터 운영한다고 21일 밝혔다.
그동안 이태원참사 피해지원과 추모 관련 정보는 행안부 누리집을 통해 제공됐다. 이번 전용 누리집은 지난해 유가족의 건의를 바탕으로 예산을 확보해 올해 5월부터 구축을 추진했다.
누리집에서는 피해지원 대상과 신청 절차, 구비서류 등 유가족과 피해자에게 필요한 지원제도를 확인할 수 있다. 추모사업 추진 현황과 행사 일정 등 관련 정보도 통합 제공한다.
특히 유가족과 피해자가 피해지원 및 추모사업에 관한 문의 사항을 등록하면 해당 업무 담당자가 직접 답변하는 1대1 맞춤형 질의응답 기능을 마련했다. 답변이 등록되면 이용자에게 알림을 보내 처리 결과를 확인할 수 있도록 했다.
유가족과 피해자들이 서로 의견과 정보를 나눌 수 있는 공동 소통 공간도 운영한다. 이와 별도로 유가족과 피해자별 전용 소통 공간을 마련해 지속적인 교류가 가능하도록 지원한다.
외국인 유가족과 피해자를 위한 다국어 서비스도 제공한다. 영어·중국어·일본어·러시아어·페르시아어 등 5개 언어를 지원해 언어 차이로 인한 정보 접근의 어려움을 줄일 계획이다.
신기동 행안부 10·29이태원참사 피해구제추모지원단장은 "유가족과 피해자분들이 궁금한 점을 더 쉽게 해결하고 서로 소통하시면서, 참사의 아픔을 치유하고 일상을 회복하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com