[2026 국감] 공정위 "한화 조사방해 행위 처리 중"…조사정보 유출 여부도 검토

AI 핵심 요약beta
- 주병기 공정위원장은 21일 한화 자료삭제 의혹을 확인했다고 밝혔다
- 공정위는 현장조사 전 조사정보 유출 여부를 검토 중이다
- 한화 직원들에게 특정 키워드 자료 삭제 이메일이 전달됐다는 의혹이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주병기 "보도 내용 이미 확인…유출자 확인도 검토 중"
[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공정거래위원회가 한화그룹 상표권 사용료 관련 현장조사 직전 회사 측에 조사 방향과 유사한 키워드가 포함된 자료를 삭제하라는 이메일이 발송됐다는 의혹을 처리 중이라고 밝혔다. 공정위 조사정보가 사전에 유출됐는지와 유출자가 있는지도 검토하고 있다.
주병기 공정거래위원장은 21일 국회 정무위원회 종합감사에서 관련 의혹을 확인했느냐는 김형연 조국혁신당 의원의 질의에 "지금 보도된 내용은 저희가 이미 다 확인한 사항"이라고 답했다.
김 의원은 이날 KBS 보도를 인용해 지난 6월 공정위가 한화그룹의 상표권 사용료 관련 현장조사에 나서기 전 한화 내부에서 조사 방향과 유사한 특정 키워드가 포함된 자료를 삭제하라는 이메일이 발송됐다고 지적했다.
보도에 따르면 공정위 현장조사를 닷새 앞두고 한화 재무부서 일부 직원에게 '부당 지원', '회장', 김동관 한화그룹 수석부회장을 지칭하는 것으로 알려진 'DK' 등 특정 키워드와 관련한 자료를 삭제하라는 내용의 이메일이 전달됐다.
김 의원은 "조사 대상과 방향은 공정위 내부에서도 조사 관련 부서끼리만 공유하고 있는 내용 아닌가. 공정위 조사정보가 기업에 미리 새면 국회가 공정위 조사에서 사전통지 배제를 강화하는 입법을 준비할 이유가 사라진다"고 지적했다.
이어 김 의원은 "유출 여부를 확인했는가"라고 물었고 주 위원장은 "그렇다"고 답했다. 그러면서 유출자를 확인했는지에 대한 질문에 주 위원장은 "그 부분도 검토 중"이라며 "조사 방해 행위에 대해서도 현재 처리 중"이라고 밝혔다.
hyun9@newspim.com