KG파이낸셜, 선정산 취급고 100억 돌파

AI 핵심 요약beta
- KG파이낸셜은 21일 온라인 판매자 선정산 서비스 누적 취급고가 100억원을 돌파했다고 밝혔다.
- 해당 서비스는 판매자의 정산금을 미리 지급해 상품 매입과 광고비 등에 활용하도록 지원한다.
- KG파이낸셜은 수수료 절감과 대환 지원을 앞세워 제휴처와 이용 혜택을 확대할 계획이다.
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기존 서비스 대환도 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KG파이낸셜은 온라인 판매자를 위한 선정산 서비스의 누적 취급고가 100억원을 돌파했다고 21일 밝혔다.
지난 7월 베타 운영을 거쳐 8월 정식 출시한 이 서비스는 온라인 판매자가 오픈마켓 등 판매 플랫폼으로부터 받을 정산금을 정산일보다 먼저 확보할 수 있도록 지원한다. 판매자는 이를 상품 매입과 재고 확보, 광고비, 물류비 등에 활용해 정산 대기 기간에 발생하는 자금 공백을 줄일 수 있다.
KG파이낸셜은 수수료 경쟁력과 대환 지원을 앞세워 서비스 이용 기반을 확대하고 있다. 회사 측에 따르면 이용 조건에 따라 다른 선정산 서비스보다 약 20~30%의 수수료 절감 효과를 기대할 수 있다. 연말 이커머스 성수기를 앞두고 적립금 혜택 이벤트도 운영하고 있다.
기존에 다른 선정산 서비스를 이용하던 판매자를 위한 대환 지원도 제공한다. 지원 대상 판매자가 기존 서비스의 이용 잔액을 상환하는 데 필요한 대환금을 전액 지원해 서비스 전환에 따른 초기 자금 부담을 낮춘다는 설명이다.
KG파이낸셜은 휴대폰 결제와 전자지급결제대행(PG) 등 기존 결제·정산 사업에서 축적한 거래 데이터와 리스크 관리 역량도 활용하고 있다. 판매자별 거래 특성과 정산 흐름을 분석해 위험을 관리하고 안정적인 자금 공급 체계를 구축한다는 방침이다.
향후 판매자 수요에 맞춰 제휴처와 이용 혜택을 확대하고 고객 대응 및 서비스 운영 체계도 강화할 계획이다.
진기혁 KG파이낸셜 선정산사업 담당 상무는 "선정산 서비스 누적 취급고 100억원 돌파는 셀러의 자금 유동성 확보와 금융비용 절감 수요를 확인했다는 점에서 의미가 있다"며 "수수료 경쟁력과 안정적인 서비스 운영을 바탕으로 셀러가 상품 경쟁력을 강화하고 사업 성장에 집중할 수 있도록 실질적인 금융 서비스를 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com