[일문일답] 정은경 장관·WHO 사무총장 "AI 선언문 핵심, 형평성…최종 판단은 인간"

AI 헬스케어 서울선언 공동 발표

"지역 격차·필수의료 부족 해결"

"역량 확보 교육 가장 먼저해야"

"AI로 인한 사용 위험 완화 필요"

[서울=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관과 테드로스 아드하놈 게브레예수스(Tedros Adhanom Ghebreyesus) WHO 사무총장은 21일 공동 발표한 'AI 헬스케어 서울선언문'을 통해 한국이 안고 있는 지역 격차 문제, 필수 의료 부족 문제, 미충족 의료 수요 등뿐만 아니라 세계 의료 보건의료의 형평성에 의미가 있다고 설명하면서 AI에 관한 최종 판단과 책임은 인간에 있다고 강조했다.

정 장관과 게브레예수스 WHO 사무총장은 이날 서울 마곡 코엑스 컨벤션센터에서 '2026 세계 바이오 서밋 현장브리핑'을 열고 이 같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 신도경 기자 =보건복지가 21일 서울 마곡 코엑스 컨벤션센터에서 '2026 세계 바이오 서밋 현장브리핑'을 열고 있다. 2026.10.21 sdk1991@newspim.com

복지부와 WHO가 발표한 'AI 헬스케어 서울선언문'은 크게 4가지 분야의 실행 방안으로 구성됐다. 먼저 '기술 및 투자' 부문에서는 AI를 활용한 보건산업 혁신과 보건의료 난제 해결을 위한 공동연구를 확대한다. 데이터 활용 기반 강화와 혜택의 공정한 환원, 미충족 의료수요를 우선 고려한 인프라 투자 확대를 추진하기로 했다.

'AI 책임성 및 위험관리' 측면에서는 의료분야 AI 활용의 위험 인식과 책임성을 확보하고 의료인의 AI 활용 역량을 높이는 내용이 담겼다. 전 생애에 걸쳐 사용 목적과 위험수준에 비례한 감독 체계를 확립한다는 방침이다.

'글로벌 협력과 보건안보'를 위해서는 AI를 활용한 공중보건위기 조기 탐지, 사이버보안 및 생물안보 강화, 정부·의료계·AI개발자·시민사회 간 파트너십을 구축한다. 마지막으로 '이행 및 후속조치'에서는 각국의 국내법과 국가적 맥락을 존중하면서 AI 혜택이 공평하게 공유되도록 공동 행동에 나서기로 했다.

- 다음은 정 장관과 게브레예수스 WHO 사무총장 일문일답.

- 선언문 발표가 일반 국민에게 어떤 의미가 있나

▲(정 장관) 우리나라에도 의미가 있고 전 세계에도 의미가 있다. 현재 우리가 안고 있는 지역 격차 문제, 필수 의료 부족 문제, 미충족된 의료 수요를 해결하는 데 AI가 굉장히 큰 역할을 할 것이다. 그 부분을 잘 활용해야 한다는 면에서 내용을 담았다. AI를 의료인의 감독 하에 철저하게 쓰겠다는 내용도 담겨 있다. 우리나라의 경험은 특히 중저소득 국가의 의료 문제, 접근성 문제, 감염병과 같은 공중보건 위기 문제 해결에도 중요하게 활용돼야 한다. 이 부분을 연구 개발하고 확산을 통해 우리나라 문제뿐만 아니라 세계 문제를 해결하는 데 AI를 잘 활용하자는 의미로 이해해 달라.

- 선언문에 담긴 과제에 대한 정부의 이행 계획은

▲(정 장관) 현재 '글로벌 AI 허브'라는 사업을 추진하고 있다. WHO와 어떤 내용을 협력해 세계 AI 확산에 기여할 것인가에 대한 세부 과제를 실무적으로 논의하고 있다. 가장 먼저 해야할 것은 역량을 확보하는 교육, 컨설팅, 표준 가이드라인, 노동 문제 해결을 위한 AI 기술·모델을 개발하고 실증하고 검증하는 것이다. 안전한 사용에 대해 검증하면 중저소득 국가에 확산하는 역할을 할 예정이다. 구체화된 과제는 '글로벌 AI 허브' 사업이 구체화되면 세부 과제에 대한 것들도 수립할 예정이다.

▲(게브레예수스 WHO 사무총장) 선언문에는 아주 중요한 두 가지 원칙이 있다. 하나는 인간의 존엄성이고 다른 하나는 전 세계 의료 보건의 형평성이다. 세부적인 내용으로 책임 있는 혁신과 보편적 의료 접근을 위한 세계 연대 등이 내용에 들어가 있다. 한국에서 인상 깊었던 것은 AI 문제에 있어 형평성을 다루기 위해 많은 노력을 하고 의지를 갖고 있다는 것이다.

어제 인천에 있는 글로벌 바이오 인력 양성 허브를 방문했다. 글로벌 바이오 인력 양성 허브를 유치하게 될 수 있었던 이유는 형평성에 관련된 한국 정부의 강력한 의지 때문이다. 코로나 팬데믹으로 인해 전 세계의 많은 취약성이 드러났다. 백신이나 진단 치료에 있어 빈부 격차가 존재하고 있다는 취약성이 드러났다. 같은 실수를 반복하지 않고 형평성 문제를 해결하기 위해 글로벌 바이오 인력 양성 허브가 한국에 만들어지고 지금까지 100개의 중저소득 국가의 400명이 넘는 인력이 교육을 받았다. 이러한 교육을 통해 현지 생산 역량을 강화하고 의약품 접근성의 형평성 문제도 해결할 수 있게 된다. 모두가 안전해야 나도 안전해지는 것이다. 일반 국민들도 이 부분을 잘 이해해야 한다.

- 선언문에 따라 헬스케어 AI를 적용할 때 누가 이익을 얻고 누가 위험을 지는가

▲(게브레예수스 WHO 사무총장) AI는 많은 혜택을 가져다 줄 수 있고 헬스케어 분야의 혁신을 가져오는 기술이다. 헬스케어의 미래는 디지털이 있다. AI의 잠재력을 최대한으로 활용하는 것이 매우 중요하다.

한편, 규제와 AI 사용으로 인한 위험을 완화하는 일도 필요하다. 여러 가지 AI가 활용되는 사례가 무궁무진하다. 이미 질병의 진단 뿐만 아니라 영상, 신약 개발, 임상 현장에서의 의사결정 지원에 AI가 사용되고 있다. AI의 큰 잠재력을 우리가 활용을 해야 한다.

이러한 위험으로 AI의 잠재력을 활용하지 못해서는 안 된다. 인류가 발명했던 칼은 좋은 목적을 위해서 쓰이기도 하고 나쁜 목적을 위해서 쓰이기도 했다. 그럼에도 불구하고 인간은 칼의 사용을 멈추지 않았던 것처럼 AI라는 기술이 첨단 기술에 잠재력을 우리가 못 누리는 일이 없도록 리스크에 대한 적절한 규제와 책임성이 필요하다. 이러한 내용은 선언문에서도 잘 드러나고 있다. AI의 잠재성을 최대한 활용하는 것과 규제의 필요성 그리고 책임성 간의 균형이 필요하다는 점을 언급하고 있다.

- 책임이 의료인과 환자에게 남을 수 있다는 우려도 제기되는데

▲(게브레예수스 WHO 사무총장) 일률적인 권고안은 아직은 없고 앞으로 합의가 필요한 사안이다. 하지만 선언문에서는 AI 사용의 투명성과 책임성을 강조하고 있다. 우리는 AI가 가져올 수 있는 잠재력을 최대한 활용하면서도 책임감을 바탕으로 AI의 사용으로 인한 위험을 줄여야 한다.

- 선언문을 만들면서 고려한 부분은

▲(백롱민 국가통합바이오빅데이터구축사업단 사업단장) 첫 번째는 기술 적응이 굉장히 빨라서 미래 지향적이어야 되겠다라는 생각을 했다. 그 다음에는 인간 중심성을 꼭 담아야 되겠다고 생각했다. 새로운 혁신의 안전성에 대해 꼭 언급을 해야 겠다고 생각했다. 모두에게 AI를 쓸 때 어떻게 쓰는가에 대해 굉장히 많은 적용 범위도 있고 대상도 있지만, 특히 의료에 적용할 때는 형평성에 대해 강조해야 겠다고 생각했다. 우리가 AI를 사용할 때 어떻게 해야하고 더 발전시킬 때 무엇을 염두해야 하는지에 대해 시사점을 주기 위해 만들었다.

sdk1991@newspim.com