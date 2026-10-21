메리츠증권, 옵티미즘과 토큰화 자산 협약

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권은 21일 옵티미즘 재단과 토큰화 사업 MOU를 체결했다
- 양사는 OP 메인넷 기반 금융자산 발행·결제·유통을 검토한다
- 메리츠증권은 국내 자산의 글로벌 공급과 투자자 보호 방안을 모색한다
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관련 법령·투자자 보호 고려해 사업 협력 방안 모색
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 메리츠증권은 이더리움 레이어2 네트워크 'OP 메인넷'을 운영하는 옵티미즘(Optimism) 재단과 토큰화 금융자산 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
OP 메인넷은 옵티미즘이 개발한 이더리움 기반 레이어2 네트워크로, 옵티미즘 생태계의 중심 네트워크다. 양사는 이를 활용해 토큰화 금융자산의 발행과 결제, 유통 구조를 검토하기로 했다.
메리츠증권은 국내 금융자산을 토큰화해 글로벌 투자자에게 공급·유통할 수 있는 방안을 모색할 계획이다. 특히 관련 법령과 증권업 인가 범위 안에서 국내 자산 기반 토큰화 금융상품의 공급 및 유통 과정에 참여할 수 있는 방안을 검토한다.
국내 토큰증권 관련 제도 정비가 진행 중인 만큼 투자자 보호와 규제 환경, 시장 상황 등을 고려해 구체적인 협력 범위를 정할 방침이다.
메리츠증권 관계자는 "이번 협약은 토큰화 금융자산이 퍼블릭 레이어2에서 유통되고 결제되는 과정에서 증권사가 맡을 수 있는 역할을 살펴본다는 데 의미가 있다"며 "투자자 보호와 제도 정합성을 우선에 두고 옵티미즘과의 협력 방안을 검토해 나가겠다"고 말했다.
징 왕(Jing Wang) 옵티미즘 최고경영자(CEO)는 "메리츠증권이 OP 스택 생태계에 합류하게 된 것을 환영한다"며 "발행과 결제가 하나의 개방형 네트워크 위에서 함께 이뤄질 때 어떤 변화가 나타날지, 그 과정에서 증권사는 어떤 역할을 할 수 있을지를 메리츠증권과 함께 탐색해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com