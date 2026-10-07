메리츠증권, 리플과 디지털 자산 도입 관련 전략적 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권이 7일 리플과 디지털 자산 도입 협력에 나섰다.
- 양사는 1일 서울 본사에서 전략적 파트너십 체결식을 진행했다.
- 규제 범위 안에서 토큰화·수탁 등 활용을 검토하기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 메리츠증권은 7일 블록체인 기반 글로벌 금융 인프라기업 리플(Ripple)과 디지털 자산 도입 관련 전략적 파트너십을 맺었다고 밝혔다.
메리츠증권에 따르면 체결식은 지난 1일 서울 여의도 메리츠증권 본사에서 진행됐으며, 장원재 메리츠증권 대표이사와 모니카 롱(Monica Long) 리플 사장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
양사는 이번 파트너십을 통해 리플이 글로벌금융기관에 제공하는 토큰화 인프라와 디지털 자산 수탁 솔루션 '리플 커스터디(Ripple Custody)' 등 디지털 자산 인프라를 관련 규제가 허용하는 범위 안에서 국내 자본시장에 적용하는방안을 함께 검토하기로 했다.
메리츠증권은 증권업 업무와 현행 규제가 허용하는 범위 안에서 준비를 진행하고, 디지털 자산 제도 정비에 맞춰 협력 분야를 단계적으로 넓혀 나갈 계획이다.
현재 메리츠증권은 디지털 자산의 제도권 편입에 맞춰 현물 ETF, 조각투자 및 토큰증권, 거래 플랫폼, 원화 스테이블코인 등 다양한 관련 사업을 검토하고 있으며, 이번 파트너십도 그 연장선에서 추진됐다.
2012년 설립된 리플은 미국 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 전통금융과 디지털금융을 아우르는 블록체인 기반 기업용 솔루션을 전 세계 90여 개국에 제공하고 있다. 기관용 디지털 자산 수탁 솔루션 리플 커스터디도 이 가운데 하나다.
메리츠증권 관계자는 "이번 파트너십을 통해 리플의 글로벌 디지털 자산 인프라와 당사의 자본시장 역량을 함께 활용할 수 있는 토대를 마련했다"며 "국내 제도 변화에 따라 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 자산 금융 서비스를 단계적으로 준비해 나갈 것"이라고 말했다.
피오나 머레이(Fiona Murray) 리플 아시아태평양(APAC) 지역 총괄은 "한국 대표 금융기관 중 하나인 메리츠증권과 협력하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "디지털 자산 인프라가 한국 자본시장의 지속적인 발전을 어떻게 지원할 수 있을지 모색해 나갈 것"이라고 설명했다.
rkgml925@newspim.com