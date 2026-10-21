현대차 전기버스 인도네시아 발리 '첫발'…동남아 교두보 기대

AI 핵심 요약beta
- 기후에너지환경부는 21일 발리 전기차 시범사업을 출범했다
- 현대차 전기버스 11대와 급속충전기 6기를 현지에 도입했다
- 국산 친환경 모빌리티의 동남아 진출 교두보를 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전기버스 11대·충전기 6대 ODA 사업 지원
국산 전기버스 홍보↑...동남아 교두보 기대
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라 현대차가 만든 전기버스가 인도네시아 발리에 첫발은 내딛었다.
국산 전기버스의 홍보효과를 극대화하고 동남아시장 진출의 교두보가 될 것으로 기대된다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 오는 22일 인도네시아 발리의 바즈라 산디 기념탑에서 '인도네시아 전기자동차 및 충전 기반시설(인프라) 구축 시범사업' 출범식을 개최한다고 21일 밝혔다.
이번 출범식은 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 발리 주정부 등이 협력해 개최되며, 현지 정부와 민관 협력 기관 관계자 등 300여 명이 참석할 예정이다.
이날 행사에는 윤순구 주인도네시아 대한민국 대사, 라흐마트 팜부디(Rachmat Pambudy) 인도네시아 국가개발기획부 장관, 와얀 코스터(Wayan Koster) 발리 주지사, 로완 프레이저(Rowan Fraser) 글로벌녹색성장기구 인도네시아 국가사무소장과 현대자동차·채비 등 기업 관계자가 참석한다.
이 사업은 기후에너지환경부의 공적개발원조(ODA) 사업으로 관광·교통 수요가 집중되는 발리 지역에 현대자동차 전기버스 11대와 전기자동차 충전기 설비 회사인 채비의 100kW급 급속충전기 6기를 도입해 인도네시아에 친환경 대중교통 체계 구축을 지원한다.
관광 및 대중교통 수요가 많은 발리에 공공 전기버스가 공식 도입된 것은 이번이 처음이며 온실가스 배출 저감과 대중교통 환경 개선에 실질적으로 기여할 것으로 기대된다.
특히 이번 사업은 국내 유수 기업의 전기버스 및 급속충전기 설비를 성공적으로 보급·실증함으로써 국산 친환경 운송수단(모빌리티) 기자재의 우수한 품질과 기술 신뢰성을 국제적으로 입증했다는 점에서 큰 의미가 있다.
아울러 이번 실증 운영을 통해 수집되는 배터리 전비, 충전 유형, 승객 수요 등 현장 데이터는 국내 기업의 녹색 운송수단 공급망 경쟁력을 높이는 자산이 될 전망이며, 향후 인도네시아 전역 및 동남아시아 시장으로 친환경 교통 기술과 녹색산업 수출을 확대하는 발판이 될 것으로 기대된다.
김지영 기후부 국제협력관(국장)은 "이번 발리에서의 전기자동차 및 충전 기반시설 구축은 한국형(K)-녹색모빌리티의 해외 적용 가능성을 넓히는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 공적개발원조 사업을 통해 개발도상국의 기후변화 대응과 지속가능한 발전을 지원하는 한편, 국내 친환경 자동차 및 충전 설비 기업의 해외 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com